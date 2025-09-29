Emocinio atsparumo konferencija Kaune „Jei gaus sirenos – ar panikuosit?“

Tai kvietimas skirti popietę tam, kas svarbiausia – savo vidinei ramybei ir ugdymui gebėjimų susidoroti su iššūkiais.
Kodėl verta kalbėti apie emocinį atsparumą?
Šiandien gyvename neramiame pasaulyje – karo grėsmės, informacinis triukšmas, nežinia dėl ateities. Tokiomis aplinkybėmis emocinis atsparumas tampa ne tik individualia stiprybe, bet ir visos visuomenės stabilumo dalimi.
„Jaunimo linijos“ atliktas tyrimas parodė, kad su emociniais sunkumais susiduria net 93 proc. jaunų žmonių, tačiau daugeliui jų vis dar sunku apie tai kalbėti. Konferencija kviečia sustoti, įsiklausyti į save ir gauti praktinių įrankių, padedančių tvarkytis su nerimu ir įtampa.
Ką išgirsite konferencijoje?
Renginys prasidės 13 valandą, kai svečius pasitiks organizatoriai ir bus oficialiai atidaryta konferencija. Netrukus scenoje pasirodys pagrindinis pranešėjas Almantas Dulkys, kuris pasidalins savo įžvalgomis apie emocinio atsparumo svarbą šiandienos pasaulyje.
Po Almanto kalbės Rosita Kanapeckaitė. Ji kels klausimą „Kas atsakingas už mano psichologinį atsparumą?“ ir kvies dalyvius pažvelgti į atsakomybę už savo vidinę sveikatą iš naujo.
Įpusėjus popietei numatyta kavos pertrauka, o po jos vyks diskusija „Emocinis atsparumas – mūsų geopolitinis resursas“. Joje dalyvaus Karolina Puzinaitė ir Vytautas Jurkuvėnas, o pokalbį moderuos „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
Konferenciją užbaigs Justo Kučinsko pranešimas „Kūno išmintis chaotiškų permainų laikais“. Jis kvies pažvelgti į atsparumą ne tik per protą, bet ir per kūno pojūčius bei gebėjimą išgirsti save net tada, kai aplinkui sumaištis.
Renginys baigsis apie 16.30 val.
Renginys – dalis nacionalinės akcijos
Konferencija Kaune – viena iš penktosios nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ dalių. Šią dieną visoje Lietuvoje žalia spalva taps vilties ir solidarumo simboliu, primenančiu, kad kalbėti apie ir rūpintis savo emocine sveikata yra stiprybė.
Vakarop akcija persikels į Vilnių, kur vyks diskusijos, užsiėmimai ir koncertai, o 19 val. žalios spalvos šviesa nušvis daugybė šalies pastatų.
Bilietai – investicija į save ir pagalbą kitiems
Kiekvienas bilietas reiškia ne tik investiciją į savo emocinį atsparumą, bet ir paramą „Jaunimo linijai“.
Organizacija jau daugiau nei tris dešimtmečius teikia emocinę paramą telefonu ir internetu, o šiuo renginiu siekia priminti, kad stiprinti savo vidinę sveikatą – ne prabanga, o būtinybė.
Bilietus į konferenciją galima įsigyti čia.
Partneriai ir rėmėjai
Renginį iš dalies remia Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija.
Bičiuliai – Ąžuolyno biblioteka ir bilietų platintojas kakava.lt.
Žalią šviesą įžiebia – „Acme Grupė“ ir „Tele2“.
Straipsnį parengė: „Jaunimo Linija“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!