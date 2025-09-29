Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vietnamo pakrantę nusiaubė taifūnas „Bualoi“, žuvo 11 žmonių

2025-09-29 11:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 11:29

 Į Vietnamo pakrantę atslinkęs taifūnas „Bualoi“ nuplėšė pastatų stogus, išvartė elektros stulpus ir nusinešė mažiausiai 11 gyvybių, pirmadienį pranešė šalies ir savivaldos pareigūnai.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

 Į Vietnamo pakrantę atslinkęs taifūnas „Bualoi" nuplėšė pastatų stogus, išvartė elektros stulpus ir nusinešė mažiausiai 11 gyvybių, pirmadienį pranešė šalies ir savivaldos pareigūnai.

0

Audra – dešimtoji šiais metais, smogusi Vietnamui – į sausumą atslinko sekmadienį vakare ir atnešė 130 km per valandą greitį siekiantį vėją. Tūkstančiai namų ir verslo patalpų buvo apgadinta arba sugriauta, trijų provincijų valdžios atstovai sakė AFP.

AFP paskelbtose nuotraukose matyti nuo pastatų nuplėšti gofruoto metalo stogai, o pakrantės Nghe An provincijos gatvėse – išmėtytos įvairių buities daiktų nuolaužos.

Vietos nelaimių valdymų agentūros duomenimis, mažiausiai devyni žmonės žuvo, kai pirmadienį ryte per šiaurinę Ninh Binh provinciją praūžė taifūno sukeltas viesulas.

Vienas žmogus žuvo Hue provincijoje, dar vienas – Thanh Hoa, dar apie 20 žmonių laikomi dingusiais, pranešė vietos ir nacionalinės nelaimių valdymo institucijos.

Tarp dingusiųjų – devyni žmonės, kurių žvejybiniai laivai sekmadienio vakarą buvo nunešti į jūrą, kai stiprus vėjas ir vandens srovės juos atplėšė nuo švartavimosi vietų, pranešė policija.

Daugiau kaip 53 000 žmonių buvo evakuoti į mokyklas ir medicinos centrus, paverstus laikinomis prieglaudomis, kol „Bualoi“ siautėjo virš Vietnamo, teigė aplinkos ministerija.

Pirmadienį buvo uždaryti keturi šalies oro uostai ir dalis nacionalinio greitkelio. Daugiau kaip 180 skrydžių buvo atšaukta arba atidėta, pranešė oro uostų administracija.

Dalyje Nghe An ir plieną gaminančios centrinės Ha Tinh provincijos nebuvo elektros, o nukentėjusiuose regionuose buvo uždarytos mokyklos.

Nuo to laiko, kai pasiekė sausumą Vietname, „Bualoi“ susilpnėjo judėdamas link kaimyninio Laoso.

Praėjusią savaitę audra nusiaubė nedideles salas Filipinų centre, žuvo mažiausiai 11 žmonių, o 400 000 buvo priversti evakuotis.

Šių metų sausio-rugpjūčio mėnesiais Vietname dėl stichinių nelaimių žuvo arba dingo 175 žmonės, pranešė Bendrasis statistikos biuras (GSO). Pasak jo, bendra nuostolių vertė siekė apie 371 mln. dolerių, t. y. beveik tris kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

O pernai rugsėjį taifūnas „Yagi“ Vietname pražudė šimtus žmonių ir padarė 3,3 mlrd. dolerių ekonominių nuostolių.

Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus veiklos nulemtos klimato kaitos šylant pasauliui, audros tampa vis galingesnės.

