Tragedija Danijoje: traukiniui susidūrus su transporto priemone, žuvo žmogus, dar keli sužeisti

Policijos pranešimu, nelaimė įvyko netoli Bjerndrupo vietovės šalies pietvakariuose.
Policija nepateikė informacijos apie sužeistųjų būklę, tačiau nurodė, kad du žmonės iš nelaimės vietos buvo išskraidinti sraigtasparniu.
Nacionalinė geležinkelių agentūra „Banedanmark“ socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad susidūrimas įvyko geležinkelio pervažoje.
Pervaža nebuvo pažymėta ir neturėjo užtvaros, žurnalistams sakė policijos atstovas Gertas Bisgaardas.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, nuo bėgių nuvažiavo mažiausiai du traukinio vagonai.
Traukinys važiavo maršrutu tarp Kopenhagos ir Sionderborgo, esančio už maždaug 300 kilometrų nuo sostinės.
Už traukinį atsakinga geležinkelio operatorė DSB pranešė, kad traukinyje buvo maždaug 95 žmonės, tarp jų 25 vienos Sionderborgo mokyklos moksleiviai.
„Nė vienas moksleivis nebuvo sunkiai sužeistas, – teigiama vietos pareigūnų pareiškime. – Tačiau jie, žinoma, yra sukrėsti.“
