Anglijoje tragiškai žuvo lietuvis – šeima sielvarte, be tėvo liko sūnus: „Laukia sunkiai įsivaizduojama ateitis“

Skelbiama, kad vyro automobilis sugedo, o pro šalį važiavęs sunkvežimis rėžėsi į jo mikroautobusą.
Žuvusio vyro artimieji pasidalijo skaudžia žinia ir jautriu prašymu padėti be tėvo likusiam Tomo sūnui Enrikui.
„Mūsų širdis sudaužė netikėta Tomo Lukoševičiaus, mylimo tėvo, brolio, sūnaus ir dėdės, išties geros sielos žmogaus, netektis. 2025 m. liepos 31 d. Piterboro mieste Tomo gyvenimas tragiškai užgeso per nelaimingą atsitikimą greitkelyje jam tiesiog važiuojant į darbą“, – rašoma žinutėje.
„Ši netektis yra skaudi visai jo šeimai, ypač Tomo 19 metų sūnui Enrikui. Tomas buvo Enriko ramstis, vienas jį užauginęs nuo mažų dienų, vienintelis aprūpintojas. Dabar sūnaus laukia sunkiai įsivaizduojama ateitis, grumiantis ne tik su tėvo netekties sielvartu, bet ir su staigiu visos finansinės ir emocinės paramos praradimu“, – rašo artimieji.
