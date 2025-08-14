Tragiškai Londone žuvus 21-erių lietuviui prabilo jo tėtis: „Mūsų šeimos širdys – sudaužytos“

Apie įvykusią nelaimę lėšų rinkimo platformoje „GoFundMe“ pranešė žuvusio jaunuolio tėtis Rimvydas.
Londone žuvo 21-erių lietuvis, šeima prašo pagalbos
Šeima rugpjūčio 6 dieną sukūrė puslapį pavadinimu „Mylimas sūnus Paulius“ (angl. „Much loved son Paulius“).
Artimieji kreipėsi į žmones su jautriu prašymu – padėti surinkti lėšas, kad 21-erių sūnaus kūnas būtų pargabentas į Lietuvą.
„Sveiki, mano vardas Rimvydas Zubernis. Vakar, rugpjūčio 5 d., mano sūnus Paulius (21 m.) žuvo tragiškoje autoavarijoje netoli Bektono (Londonas).
Jo palaikai bus palaidoti Lietuvoje. Būčiau labai dėkingas, jei kas nors galėtų finansiškai padėti šiuo tragišku momentu. Labai ačiū“, – rašė žuvusiojo tėtis.
Tą pačią dieną jis pasidalijo ir dar viena žinute: „Norėčiau padėkoti jums visiems už paramą mano sūnaus Pauliaus paskutinei kelionei.
Mūsų šeimos širdys – sudaužytos, bet mes visi tikimės, kad jis ras ramybę. Jis buvo toks nuostabus ir mylimas sūnus bei brolis savo jaunesniam broliui ir seseriai. Telaimina jį Dievas.“
Kaip skelbiama kitame sukurtame lėšų rinkimo puslapyje, lietuvis dirbo kurjeriu – jo gyvybę nusinešusi nelaimė rugpjūčio 5-ąją įvyko pakeliui į darbą. Lietuvis pateko į eismo įvykio, į vietą skubiai atvyko medikai.
„Tai įvyko vos 18 dienų po jo 21-ojo gimtadienio. Jis buvo darbštus ir sąžiningas darbuotojas, kuris dirbo pas mus 8 mėnesius ir neturėjo jokių problemų.
Kai jis nepasirodė darbe, o tai buvo neįprasta, mūsų vietiniai vadovai paskambino jo draugui, kuris taip pat dirba pas mus, bet tą dieną turėjo laisvadienį, ir paklausė, ar Pauliui viskas gerai.
Jis paskambino Pauliui, bet nesulaukė atsakymo, kaip ir vadovybė, todėl nusprendė nuvykti į jo namus. Per valandą nuo jo numatyto atvykimo į darbą sužinojome, kad jis pateko į eismo įvykį ir buvo nuvežtas į ligoninę.
Vėliau jis mirė nuo per avariją patirtų sužalojimų. Visos šios tragiškos istorijos detalės jo šeimai vis dar nežnomos, ir niekas nesugrąžins jų mylimo sūnaus, brolio ir labai mylimo draugo bei kolegos“, – rašoma „Four Seasons Logistics“ įmonės, kurioje dirbo žuvusysis, sukurtame lėšų rinkimo puslapyje.
Žmonės neliko abejingi šeimos skausmui – jau surinkta 5 537 svarai (apie 6432 eurai), tačiau iki nustatytos 8 tūkst. svarų (apie 9293 eurų) sumos dar trūksta.
Prisidėti galima paspaudus čia.
Kaip anksčiau skelbė naujienų portalas anglija.lt, finansiškai šeimai taip pat galima padėti pervedant į banko sąskaita JK (Rimvydas Zubernis sc 040075, ac 43445101) arba eurais (GB39 REVO 0099 7044 0829 64, Swift kodas REVOGB21).
