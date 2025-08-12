Po susidūrimo su greitosios pagalbos automobiliu žuvo moteris: paaiškino, kas nutiko

Mirror.co.uk rašo, jog Lauren McFarland žuvo, kai jos raudonas Fiat Punto slystelėjo ir pateko į priešpriešinio eismo juostą, kur važiavo greitosios pagalbos automobilis. Įvykis įvyko Lake District regione, Jungtinėje Karalystėje. Moteris patyrė mirtinas traumas.
Per posėdį teisme paaiškėjo, kad kelionių konsultantė tuo metu važiavo A66 keliu į rytus, Keswicko link, į savo darbą Penrith mieste, kai apie 8:45 val. įvyko susidūrimas. Greitosios vairuotoja – paramedikė Abigail Routledge – ir jos kolegė patyrė nedidelius sužalojimus ir nedelsdamos suteikė pagalbą L. McFarland, kuri į jas atsitrenkė. Laimei, greitoji tuo metu nevežė jokio paciento.
Netrukus atvyko ir kiti medikai, tačiau Lauren sužalojimai buvo itin rimti ir moteriai buvo konstatuota mirtis jau įvykio vietoje.
Po Lauren mirties šeima paviešino žinutę:
„Lauren buvo mylima David ir Paulos dukra bei Cynthios, Billy ir Helen anūkė. Jos labai ilgėsis daugybė dėdžių, tetų, pusbrolių, dukterėčių, draugų ir kolegų. Lauren užkrėsdavo kiekvieną savo laiminga ir atvira asmenybe. Ji buvo graži, rūpestinga ir pasitikinti savimi, mylėjo gamtą bei nuotykius“, – rašė šeima.
Vyko tyrimas
Policijos avarijos tyrimo ataskaitoje nustatyta, kad nei vienas vairuotojas nebuvo apsvaigęs, o A. Routledge neturėjo galimybės išvengti susidūrimo. Lauren avarijos metu nenaudojo mobiliojo telefono, taip pat nebuvo įrodymų, kad ji būtų patyrusi sveikatos sutrikimų prie vairo.
Vaizdo registratoriaus įraše matyti, kad įsisukdama į kairį posūkį, ji buvo priartėjusi prie kelio vidurio linijos, tuomet grįžo į savo eismo juostą, tačiau dėl to automobilis ėmė suktis pagal laikrodžio rodyklę ir Lauren išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur susidūrė su greitosios pagalbos automobiliu.
Lauren tėvas, David McFarland, teismui pateikė pareiškimą, kuriame pasakojo, kad ji neseniai buvo grįžusi iš trijų savaičių savo svajonių kelionės. Jis pabrėžė, kad dukros sveikata ir fizinis pasirengimas buvo puikūs – ji reguliariai dalyvavo bekelės bėgimo varžybose ir nuo mažens pasižymėjo sportiniais gebėjimais.
Lauren užaugo Bridgefoot miestelyje, mokėsi Cockermouth mokykloje, kur puikiai sekėsi, vėliau baigė universitetą Londone ir įgijo sporto terapijos profesiją. Ji nuo mažens turėjo aistrą žirgams, dalyvavo nacionalinėse jojimo varžybose ir buvo minima žurnale Horse and Hound. Po studijų Londone gyveno Pontefracte ir Lydse, dirbo NHS, kol grįžo į Cumbria ir pasirinko kelionių konsultantės karjerą.
Lauren turėjo 12 metų vairavimo patirtį, vairuotojo pažymėjimą gavo būdama 18 metų.
Cumbria pavaduojanti koronerė Margaret Taylor pasakė:
„Ji turėjo turėti dar ilgą gyvenimą ir daug nuotykių priešakyje. Mes girdėjome, kad jos automobilio galinėje dešinėje padangoje buvo oro nuotėkis. Nežinome ar tai turėjo įtakos avarijai ir automobilio kontrolės praradimui – galbūt padanga buvo pradurta per patį susidūrimą, bet galėjo būti ir priežastis. Tikėtina, kad ji žuvo iš karto po smūgio.“
M. Taylor padarė išvadą, kad Lauren McFarland mirė nuo daugybinių traumų, patirtų per eismo įvykį.
