JK policija sulaikė šimtus uždraustos aktyvistų grupės „Palestine Action“ rėmėjų

Jungtinės Karalystės (JK) sostinės metropoliteno policija pranešė, kad sulaikė šimtus asmenų už „draudžiamos organizacijos rėmimą“. Manoma, kad areštai įvykdyti per vieną didžiausių protestų kada nors vykusių Londone.
Taip pat buvo sulaikyti septyni asmenys už kitus nusikaltimus, įskaitant pareigūnų užpuolimus, tačiau nė vienas iš jų nebuvo sunkiai sužeistas, priduriama policijos pranešime.
Londono metropoliteno policija anksčiau pranešė, kad tikisi daugiau areštų per demonstraciją Parlamento aikštėje, nes organizatoriai teigė, kad sulaikyta tik „dalelė“ iš šimtų susirinkusiųjų.
„Šis teiginys tiesiog netiesa“, – teigiama Metropoliteno policijos pranešime, kuriame pažymima, kad kai kurie iš susirinkusiųjų buvo stebėtojai arba akivaizdžiai nepalaikė grupės „Palestine Action“.
„Esame įsitikinę, kad kiekvienas, šiandien atėjęs į Parlamento aikštę laikyti plakato, reiškiančio paramą grupei „Palestine Action“, buvo arba sulaikytas, arba šiuo metu yra sulaikomas", – priduriama jame.
Dalyviai nešėsi plakatus su užrašais „prieštaraujame genocidui, remiame „Palestine Action“ ir kitais šūkiais, plojo sulaikytiesiems ir šaukė pareigūnams „gėda jums“
„Tegul jie mus visus sulaiko“, – naujienų agentūrai AFP sakė 42-jų Richardas Bullas (Ričardas Balas), sėdintis neįgaliojo vežimėlyje.
„Ši vyriausybė nuėjo per toli. Neturiu dėl ko gėdytis“, – pridūrė jis.
Propalestinietiška organizacija „Defend Our Juries“ visoje šalyje organizavo protestą, siekdama užginčyti draudimą, kurį Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas pavadino neproporcingu.
Londono Metropoliteno policija ir kitos JK pajėgos nuo liepos 5 dienos, kai vyriausybė uždraudė organizaciją „Palestine Action“, ankstesniais savaitgaliais atliko daugybę panašių areštų.
Kiekvienas, reiškiantis paramą draudžiamai grupuotei, rizikuoja būti suimtas pagal JK kovos su terorizmu įstatymą.
Šią savaitę policija paskelbė, kad pirmiesiems trims asmenims Anglijos ir Velso baudžiamojo teisingumo sistemoje pateikti kaltinimai dėl „Palestine Action“ rėmimo po to, kai jie buvo sulaikyti per liepos 5 dieną vykusią demonstraciją.
Liepos pradžioje britų vyriausybė uždraudė aktyvistų grupę „Palestine Action“ pagal JK terorizmo įstatymą. Tokių veiksmų imtis paskatino incidentas, kai aktyvistai įsilaužė į oro pajėgų bazę Anglijoje ir apgadino du lėktuvus. Tuo metu buvo padaryta maždaug 7 mln. svarų sterlingų (8,09 mln. eurų) žala.
Vidaus reikalų ministerija prieš šeštadienio protestus pažymėjo, kad jos nariai taip pat įtariami kitais „rimtais išpuoliais“, susijusiais su „smurtu, dideliais sužalojimais ir didele nusikalstama žala“.
Kritikai, įskaitant tokias nevyriausybines organizacijas kaip „Amnesty International“ ir „Greenpeace“, šį žingsnį pavadino teisinių įgaliojimų viršijimu ir grėsme žodžio laisvei.
Šią savaitę „Amnesty International UK“ generalinis direktorius Sacha Deshmukhas parašė Metropoliteno policijos viršininkui Markui Rowley. laišką, ragindamas laikytis santūrumo stebint asmenis, laikančius plakatus, kuriuose reiškiama parama grupei „Palestine Action“.
Nevyriausybinė organizacija teigia, kad tokių žmonių sulaikymai pažeidžia tarptautinę žmogaus teisių teisę.
JK teismo sprendimas uždrausti „Palestine Action“ kaip teroristinę organizaciją bus nagrinėjamas vėliau šiais metais.
