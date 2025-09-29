Džiugi diena Renatos ir Deivio Norvilų šeimoje: „Stengiamės rodyti dėmesį vienas kitam kasdien“

Šiemet pora pasitinka dar vienus bendro gyvenimo metus, o atlikėja atvira – jokia iškilminga šventė nepakeičia paprastų kasdienybės akimirkų, kurios iš tikrųjų ir laiko šeimą drauge.
Tradicijos, kurios jungia
Norvilai savo metines dažniausiai mini vakarieniaudami restorane. Kartais šventė būna ramesnė – namuose, su artimaisiais ar net kelionėje.
„Metines paminime, kaip visada, dviese su vyru nueidami į restoraną. Dažniausiai taip ir minim. Šiuo metu kelionių nenusimato, o darbų taip pat daug, todėl, kiek įmanoma, viską bandome spėti. Dėmesį skirsime vienas kitam būtent nueidami į kokį nors įdomesnį restoraną“, – sako Renata.
Atlikėja pabrėžia, kad svarbios yra visos dienos ir ne tik tok, kurios oficialiai įvardytos kaip šventės.
„Nebūtinai reikia minėti tik meilės dieną ar kitas panašias progas – mes stengiamės rodyti dėmesį vienas kitam kasdien. Kiekvieną dieną galime vienas kitą nudžiuginti, pakelti nuotaiką ar tiesiog parodyti meilę, o ne tik per iš anksto nustatytas datas, kai atrodo, kad privalai kažką ypatingo padaryti“, – dalijasi R. Norvilė.
Ji priduria, kad visada smagu prisiminti ir vestuves – svečių gausą, patirtas emocijas, jausmus.
„Tokie prisiminimai visada malonūs“, – priduria ji.
Šeima – didžiausia vertybė
Pasak Renatos, pagrindas, kuris juos jungia po tiek metų, yra šeima.
„Mūsų šeima mus sieja. Tu gali žmogui žadėti, kiek nori, bet svarbiausia – pareiga. Mes turime šeimą, turime vienas kitą. Mylime vienas kitą, turime vaikų, kuriuos privalome užauginti ir išauklėti gerais žmonėmis. Visa tai ir yra ta visuma, kuri mus jungia“, – dalijasi ji.
Atlikėja taip pat dalinasi, kad dažnai tikimasi, kad partneris pasikeis, nors buvo įsimylėtas toks, koks yra. Tai viena didžiausių klaidų – manyti, kad žmogus taps kitoks.
„Visi turime skirtingus charakterius, mąstymą ir požiūrį, bet esmė yra išmokti gyventi kartu“, – atvirauja R. Norvilė.
Norvilė mano, kad žmonės dažnai skiriasi todėl, jog neranda bendros veiklos.
„Ir laisvalaikį, ir darbus – viską mes dažniausiai leidžiame kartu. Kadangi mūsų darbas yra toks, kad visi dirbame drauge, laisvalaikį taip pat mėgstame praleisti su šeima. Tačiau kiekvienas turime ir savo hobius, kai būname tik su savimi ir tuo, kas labiausiai patinka“, – teigia ji.
Norvilai nemažai laiko praleidžia drauge, tačiau kiekvienas turi ir savų hobių.
„Kiekvienas turime ir savo hobius, kai būname tik su savimi ir tuo, kas labiausiai patinka. Aš niekada nedraudžiau savo vyrui daryti to, kas jam patinka. Žinot, kaip būna – kartais žmonos burba: „Meškerė tiek kainuoja, kam dar ta medžioklė, žvejyba, kelionės…“ Bet juk vyrai irgi turi turėti savo pomėgius, susitikimus su draugais ar tiesiog veiklas, kurios jiems teikia džiaugsmo“, – sako Renata.
R. Norvilė taip pat priduria, kad vyro stabdyti niekada nereikia, nes tada jis grįžta laimingas namo.
„Kai vyras prasivedina, smegenis prapučia, jam gera grįžti į namus, kur žmona nepliauna, nerėkia ir neklausinėja: „Kur tu vėl buvai taip ilgai? Žvejojai, nežvejojai, neprižvejojai?“ Man tokie dalykai atrodo kvaili – kai poroje pradedama vienas kitą varžyti ir nieko neleisti.“
Konfliktai negriauna santykių
Renata atvirauja, kad Norvilų šeimoje pykčiai neišvengiami, tačiau tai yra visiškai normalu, nes tai nereiškia nieko blogo.
„Jie turi būti – nes mes visi žmonės. Būna tų blogadienių, būna ir nekalbadienių. Būna, kad man bloga diena – nežinau, susisuko smegenėlės, kas nors mieste supykdė, ar tiesiog atsikėliau ne ta koja. Aišku, kad būna, ir aišku, kad ginčijamės, aiškinamės santykius. Būna, kad neišsikalbam, burbam vienas ant kito“, – šypteli atlikėja.
Atlikėja akcentuoja, kad vis tiek ateina diena, kai sako: viskas gerai, susitaiko ir eina toliau.
„Po to net nebeprisimeni, dėl ko susipykom, kam kas užkliuvo. Todėl manau, nereikia tokių dalykų sureikšminti.“
Rugsėjo 29-osios proga Renata linki šeimai sveikatos.
„Svarbiausia gyvenime yra sveikata. Tą įsitikinau šimtą kartų – visa kita yra tik gyvenimo priedas. Svarbiausia, kad turi tėvus, vaikus – sveikus, gyvus, kad turi šeimą, turi kur grįžti, kur šilta, turi ką pavalgyti. Ir svarbiausia, kad visi būtų sveiki. Visa kita – tik gyvenimo smulkmenos“, – pabrėžia ji.
