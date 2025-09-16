Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ne visi žino, kuo užsiima Deivis Norvilas, kai nekoncertuoja: šį darbą gavo tik pernai

2025-09-16 18:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 18:30

Nors daugelis Deivį Norvilą pažįsta kaip scenos žmogų, kuris jau kelis dešimtmečius džiugina žiūrovus savo balsu ir charizma, ne visi žino, kad praėjusiais metais jis pirmą kartą gyvenime gavo etatinį darbą –  tapo Vilniaus Kolegijos dėstytoju ir pradėjo mokyti studentus muzikinio teatro subtilybių. Šis rugsėjis jam tapo jau antruoju prie auditorijos vairo.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Norvilas sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir papasakoti, kaip praėjo jo pirmieji metai dėstant Vilniaus Kolegijos studentams. Kalbėdamas apie tai Deivis šypsosi – didelių sunkumų nekilo, o ir įsivažiuoti pavyko greitai bei be didelio streso.

„Iš tikrųjų man tai visai patiko – smagu dirbti su fainais, jaunais žmonėmis. Žinoma, aš nevaizduoju kažkokio super dėstytojo, dirbame draugiškais santykiais. Kažkokių didelių niuansų ar skausmų per tuos pirmuosius metus nebuvo, galbūt dėl to, nes man tai nebuvo visiška naujovė – anksčiau esu dėstęs privačioje įstaigoje“, – pasakojo D. Norvilas.

Deivis Norvilas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deivis Norvilas

Pirmą kartą gyvenime gavo etatinį darbą

Pasidomėjus, kaip reagavo sulaukęs tokio darbo pasiūlymo, Deivis atskleidė, kad ilgų dvejonių nebuvo – džiaugėsi pirmą kartą gyvenime gavęs etatinį darbą.

„Ilgai nesvarsčiau, nes dar neseniai turėjome pandemiją, kurios metu aš vis galvojau, kaip būtų buvę gerai turėti etatinį darbą. Niekada gyvenime nebuvau tokio dirbęs. Tad pagalvojau, kad visgi visi žaidėjai anksčiau ar vėliau tampa treneriais. Matyt, mano srityje – taip pat“, – šyptelėjo jis.

Kalbėdamas apie šiuolaikinius studentus, D. Norvilas pastebėjo, kad yra vienas dalykas, kuris nesikeičia nuo senų laikų – kuo žmogus talentingesnis, tuo labiau jis tingi dirbti.

„Ir taip buvo visada – nuo seniausių laikų. O štai tie studentai, kurie turi mažesnius duomenis, kur kas labiau stengiasi. Tiesa, pastebėjau ir tokį dalyką, kad šiandien jauni žmonės dažniau pravirksta, nei mes. Nors čia turbūt iš tokios bendros įtampos, bet šis dalykas šiek tiek šokiravo“, – pripažino muzikinio teatro dėstytojas.

O ar sunku šiuolaikinius studentus sudominti paskaitų metu? Deivis tikina – šiuo klausimu per daug nedirba.

„Manau, kad tai nėra ta vieta, kurioje turėčiau labai stipriai motyvuoti studentus. Juk visgi čia ateina suaugę žmonės, baigę mokyklas ir turintys savo tikslus. Tad jų reikia siekti. Studijos – ne vaikų darželis: arba kabinatės į savo tikslą, arba ne. Viskas priklauso tik nuo jų pačių“, – savo požiūriu dalijosi dainininkas.

Paskaitos išvargina labiau nei koncertai

Pasiteiravus, kas labiau išvargina – koncertai ar paskaitos – Deivis atskleidė, kad vis dėlto naujesnis darbas atima daugiau jėgų.

„Turiu pripažinti, kad po paskaitų pavargstu labiau nei po koncertų – man septyni ar aštuoni studentai per dieną jau yra labai daug. O kur dar pasiruošimas paskaitoms... Reikia tikrai daug ką apgalvoti, kartais netgi miegu su studentų kūriniais ir galvoju, kaip padėti vienu ar kitu atveju“, – pasakojo D. Norvilas.

Nors naujosios pareigos Deiviui patinka, atlikėjas atviras – per vasarą šio darbo pernelyg nepasiilgo. Tiesa, viskas tik dėl to, kad atlikėjas šiltojo sezono metu turėjo mažai poilsio.

„Iš tikrųjų vasarą daug dirbau, tad jaučiuosi visiškai nepailsėjęs. Todėl negaliu sakyti, kad šios rugsėjo 1-osios laukiau taip, kaip laukdavau mokykloje, – juokėsi D. Norvilas.

