Vilniuje vyko ypatinga šventė: jos dalyviai taip pat gali prisidėti prie Lietuvos gynybos

Prie žvėrienos gardėsių rikiavosi ilgiausios eilės, bet labiausiai šventės svečių dėmesį traukė kepamas didžiulis elnias.
Šventėje dalyvavo ir mūsų šalies pasididžiavimas – legendiniai lietuvių skalikai – medžioklės virtuozai, kurių kilmė siekia Vytauto Didžiojo laikus.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Miesto svečiams surengė trankią šventę
Medžiotojai vieni tų, kurie labai didžiuojasi savo tradicijomis, turi ir savo muziką, įvairiausių dirbinių iš medžioklės dovanotų gėrybių. Ir žinoma, surengė tikrą žvėrienos puotą.
Visgi, labiausiai žmonių dėmesį traukė didžiulis kepamas elnias. Tokį pamatysi nebent siauruose medžiotojų ratuose.
„Labai skanu, gal sausoka, liesa mėsa, bet šiaip labai skanu“, – įvertino elnienos paragavęs vilnietis.
Šventėje buvo ir anykštėnų. Vienas tenykštis medžiotojas pasakoja, kad ten jau kurį laiką siautėjančios meškos medžiotojai niekaip nepagauna.
„Klube gi mūsų mero avilius išvartė, viską, medų iškopinėjo, visus avilius. Meška ir meškiukai. Niekaip nerandame“, – aiškino medžiotojas iš Aukštaitijos.
Išvydo medžioklinius šunis
Vis tik šventė yra ne tik apie medžiotojus, ar jų sumedžiotą grobį, bet ir apie svarbiausius pagalbininkus – medžioklinius šunis. Štai lietuviai turi kuo didžiuotis.
Medžioklės meistrai, lietuvių skalikai, kurių kilmė siekia Vytauto Didžiojo laikus.
„Čia yra lietuvių skalikas Dvalinas. Aš pats nesu medžiotojas iki galo, aš nuvažiuoju, pasižiūriu. Šitas rodo polinkį neprastą“, – susirinkusiems noriai pasakojo šuns šeimininkas.
Buvo ir kitų veislių medžiotojų draugų.
„Čia yra vokiečių dratharas, jis universalus – ir paukščių medžioklei, ir gyvūnų. Padeda surast sužeistus žvėris, nemažai jau radęs. Be šuns medžioklė nėra įsivaizduojama. Ką žmogus įsivaizduoja – šuo žino“, – aiškino Glitiškių medžiotojų klubo narys Vitalijus.
Šventėje lankėsi ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas, medžiojantis daugybę metų. Jis užsimena apie šiuo metu kone svarbiausią šaliai temą – krašto apsaugą, ir tai, kaip medžiotojai galėtų ateiti į pagalbą kariškiams.
„Vien tai, kad žmonės žino, orientuojasi gamtoje, valdo gerai ginklą, tas yra svarbu. Galimas agresorius, jei žino, kad yra žmonių, kurie gali apginti šalį su ginklu, tai jie gali tą padaryti. <...> Ukrainoje vienas efektyvesnių ginklų, kuriuos naudoja prieš dronus – paprasti lygiavamzdžiai šautuvai. Kuriais galima artimam atstume sunaikinti priešo droną“, – tikino J. Olekas.
Šventės svečiai galėjo išbandyti ir įvairių su medžiokle susijusių veiklų.
Tarkime, šaudyti iš lanko. Nors medžioti lankais Lietuvoje uždrausta, ir tą galima daryti kai kuriose kitose Europos šalyse, anot tiro savininko, dažnas medžiotojas čia ateina pasitobulinti taiklumą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: