Regina prisimena, kaip sutiko mešką: „Buvo du variantai – arba širdis sustos, arba meška sudraskys“

Regina sako visą gyvenimą nepamirš to siaubingo meškos riaumojimo. Kupiškio rajono gyventoja savo akimis matė plėšrūnę iš arti. Tiesa, iš baimės drebėdama Regina sako nesugebėjusi nufotografuoti meškos. Moteris pasakoja, kad ją nuo ant dviejų kojų atsistojusios plėšrūnės skyrė vos 20 žingsnių.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kupiškio rajone rudąsias ne kartą yra užfiksavusios medžiotojų kameros. Šią, o galbūt tik panašią į ją, Regina sutiko nedideliame miške netoli savo sodybos, Šernupio kaimo pašonėje. Tą rytą moteris sugalvojo pagrybauti. Miškas nuo sodybos vos keli šimtai metrų. Iki jo Reginą pavežėjo vyras. O kompaniją miške palaikė 2 šunys.
„Puola šunys nežinau ką. Aš pagalvojau, kad guli juodas maišas, bet kaip ten atvežti jį – ne. Bet taip puola tokiais garsais lyg kriokimo, šaukimo. tokiais baisiais baisiais garsais ir aš žiūriu, tas maišas atsikėlė ant keturių kojų“, – pasakojo Kupiškio rajono gyventoja Regina Juodagalvienė.
Ir tuomet moteris suprato su kuo susidūrė.
„Aš jau pamačiau, kad atsistojo meška ir tokiu žiauriu balsu riaumojo ant mano šunų – šunys išsigandę iškart namo“, – sakė Kupiškio rajono gyventoja.
Moteris čiupo telefoną, bet iš baimės sako nesugebėjusi iškart paskambinti vyrui.
„Pamatė, kad aš čia esu ir pradėjo į mane eiti, mažais žingniukais, labai gražiai, kojytės nuleistos, ateina. Aš rėkiau ir šuniu lojau, ir kaukiau, ir ko aš nedariau, ji visiškai manęs nebijo, net nereaguoja – vis tiek eina į mane ir eina“, – teigė R. Juodagalvienė.
Moteris atbulomis dideliais žingsniais ėjo nuo meškos.
„Yra man du variantai – arba širdis sustos, arba meška sudraskys“, – tikino R. Juodagalvienė.
Susikaupusi Regina paskambino vyrui. Šis esą supratęs, kad kažkas įvyko, nes šunys parbėgę buvo itin neramūs. Tad nieko nelaukęs vyras automobiliu suskubo miško link.
„Jis pypsėjo, rėkė, šunys lojo, bet į mešką niekas nėjo, aš jau tada apsisukau ir bėgom, kiek sveikatos turėjau“, – tvirtino moteris.
Specialistas – apie dabartinę meškų situaciją Lietuvoje
O štai toks vaizdas nustebino net patyrusius žinovus – dvi meškos vienoje vietoje. Šiuos išskirtinius vaizdus užfiksavo medžiotojo kamera taip pat Kupiškio rajone, Uldukių kaimo apylinkėse. Beje, į tą pačią vietą pasimėgauti avižomis meškos užsuko ir antrą kartą. Pasak žinovo, tai 2-3 metų jaunikliai.
„Tikrai matosi iš jų kūno sudėjimo ir to žaismingumo, elgsenos, kad atėjo paskanauti avižų, kad tai yra kompaniją vienas kitam palaikantys jaunyvi meškos individai“, – aiškino Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vadovas Laimonas Daukša.
O kol dvi meškutės smaguriavo Kupiškio rajone, kita rudoji nusifotografavo Sužionių apylinkėse, Vilniaus rajone. Ši gali būti ta garsioji, vasarą klaidžiojusi sostinėje.
„Tikėtina, kad yra Lietuvoje ne tik užklystančių meškų, bet ir čia gyvenančių“, – teigė L. Daukša.
Štai ir grybauti mėgstanti Rima prisiminė draugės istoriją Anykščių rajone.
„Sako žiūriu kelmas, o to kelmo ten nebuvo, sako dar geriau pasižiūriu, kad jis kruta, sakė, kaip bėgau namo, pervirto, išsinėrė petį“, – pasakojo grybautoja Rima.
Viso šiais metais užfiksuota 60 vietų, kur aptiktos meškos. Tačiau anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vadovo, tai pasikartojančios meškos, tiek daug jų Lietuvoje tikrai nėra.
„Tarp 3-7 meškų respublikoje yra galimai gyvenančių. Jeigu žiūrėtumėme žemėlapio duomenis ir analizuotumėme, tai vis dėl to Kupiškis, Šimonių giria yra tie taškai kur daugiausiai aptinkama“, – komentavo L. Daukša.
Tad grybauti mėgstantys žmonės juokaudami svarsto, kaip elgtųsi sutikę mešką.
„Laba diena, ranką paspausčiau.“
„Gulti ant žemės.“
O štai žinovai pataria, eikite į mišką ne vieni – garsiai kalbėdami. Ir svarbiausia, sutikus bet kokį plėšrūną, nepanikuoti, o stengtis ramiai pasišalinti.
„Nebėgti, nes meška tikrai pavys – jai instinktas bus toks. Jeigu nepavyksta išvengti tos akistatos, tai tikrai reikia apsisaugoti save, gulti ant žemės veidu į priekį, užsidengti galvą, svarbiausius gyvybinius organus“, – apibendrino Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vadovas.
Pasak vadovo, pavojingiausi, bet kokie gyvūnai yra su jaunikliais. Tad jei atsidūrėte tarp mamos ir vaikų, pasistenkite kuo apdairiau, bet skubiau pasišalinti.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: