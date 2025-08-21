Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiurpi atomazga: visi galvojo, kad vyrą nužudė meška, bet paaiškėjo kur kas kraupesnė tiesa

2025-08-21 13:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 13:04

Japonijos policija pranešė, kad vyrą, kurį, kaip visi manė, nužudė meška, iš tikrųjų nužudė jo sūnus, rašo BBC.

Lokys (nuotr. SCANPIX)

Japonijos policija pranešė, kad vyrą, kurį, kaip visi manė, nužudė meška, iš tikrųjų nužudė jo sūnus, rašo BBC.

1

Nužudytam vyrui buvo 93-eji, kaltinimai pareikšti jo 51-erių sūnui. Jis antradienį buvo areštuotas.

Iš pradžių dėl mirties kaltino mešką

Negyvą vyrą ant grindų rado jo žmona. Jis buvo sužalotas, kraujavo. Vietos institucijos išsiuntė vietos gyventojams įspėjimus apie mešką, tačiau tyrėjams nustačius, kad žaizdos labiau atitinka sužalojimus peiliu, įspėjimas atšauktas.

Meškos vis dažniau pastebimos šiaurės Japonijoje, auga užpuolimų skaičius. Japonijos aplinkos ministerijos duomenimis, per 12 mėnesių iki 2024 m. kovo mėn. lokiai užpuolė rekordiškai daug – 219 žmonių, iš kurių šeši mirė.

Sūnus nepateikė nužudymo motyvų.

