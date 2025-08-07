Į namus įsilaužė meška: to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

Incidentas įvyko Vankuveryje.
Meška įsibrovė į menininkų namus, tikėtina, ieškojo maisto. Tačiau galiausiai įvyko tai, ko niekas nesitikėjo – mažas šuniukas, vardu Skautas, puolė mešką ir ją išvijo iš namų.
Kovos vaizdo įrašas buvo paskelbtas „TikTok“ platformoje ir sparčiai plinta internete.
Tai ne pirmas incidentas šiemet, kai meškos įsibrauna į gyvenamuosius namus.
Gegužės pradžioje JAV pietryčiuose, Floridoje, rasti vyro ir jo šuns palaikai. Vietos pareigūnai patvirtino, kad juos pražudė juodasis lokys. Skelbiama, kad tai pirmas toks atvejis valstijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!