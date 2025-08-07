Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Į namus įsilaužė meška: to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

2025-08-07 22:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 22:19

Kanadoje meška įsibrovė į gyvenamąjį namą, skelbia „Nexta“. Tačiau laukinis gyvūnas susidūrė su kovingai nusiteikusiu šuniuku.

Į namus įsilaužė meška: to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas (nuotr. stop kadras)

Kanadoje meška įsibrovė į gyvenamąjį namą, skelbia „Nexta“. Tačiau laukinis gyvūnas susidūrė su kovingai nusiteikusiu šuniuku.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko Vankuveryje.

Meška įsibrovė į menininkų namus, tikėtina, ieškojo maisto. Tačiau galiausiai įvyko tai, ko niekas nesitikėjo – mažas šuniukas, vardu Skautas, puolė mešką ir ją išvijo iš namų.

Kovos vaizdo įrašas buvo paskelbtas „TikTok“ platformoje ir sparčiai plinta internete.

Tai ne pirmas incidentas šiemet, kai meškos įsibrauna į gyvenamuosius namus.

Gegužės pradžioje JAV pietryčiuose, Floridoje, rasti vyro ir jo šuns palaikai. Vietos pareigūnai patvirtino, kad juos pražudė juodasis lokys. Skelbiama, kad tai pirmas toks atvejis valstijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų