Neįtikėtina – Lietuvoje užfiksuotos jau dvi kartu vaikščiojančios meškos

Specialistai sako, kad toks medžiotojo užfiksuotas vaizdas išskirtinis – Lietuvoje jis ne tik retas, bet ir pirmasis toks Lietuvoje.
Kadre – dvi meškutės
Nors jau kurį laiką nebuvo naujienų apie Lietuvoje pastebimas meškas, socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pasidalijo išskirtinėmis nuotraukomis, kuriose – neįtikėtinas vaizdas: dvi žvėrių viliojimo vietoje pasirodžiusios meškos.
Du vienoje vietoje esantys ir kartu vaikštantys rudieji lokiai buvo užfiksuoti Kupiškio rajone, medžiotojo Gvidijaus Strolios.
„Wow! Meškutės mums vėl serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje!
Seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net DVI meškutės!
Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje.
Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu.
Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse.
Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!
