Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Neįtikėtina – Lietuvoje užfiksuotos jau dvi kartu vaikščiojančios meškos

2025-08-26 15:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 15:16

Lietuviai šiemet užgniaužę kvapą seka keliaujančių meškų pėdsakus ir džiaugiasi tuo, kad šalies fauna vis nustebina savo išskirtinumu ir gausa. Šįkart pavyko įamžinti neįtikėtiną vaizdą – meškų viliojimo vietoje pasirodė net dvi meškos.

Lietuvoje vienoje vietoje užfiksuotos dvi meškos (nuotr. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija / Facebook)

Lietuviai šiemet užgniaužę kvapą seka keliaujančių meškų pėdsakus ir džiaugiasi tuo, kad šalies fauna vis nustebina savo išskirtinumu ir gausa. Šįkart pavyko įamžinti neįtikėtiną vaizdą – meškų viliojimo vietoje pasirodė net dvi meškos.

REKLAMA
5

Specialistai sako, kad toks medžiotojo užfiksuotas vaizdas išskirtinis – Lietuvoje jis ne tik retas, bet ir pirmasis toks Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadre – dvi meškutės

Nors jau kurį laiką nebuvo naujienų apie Lietuvoje pastebimas meškas, socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pasidalijo išskirtinėmis nuotraukomis, kuriose – neįtikėtinas vaizdas: dvi žvėrių viliojimo vietoje pasirodžiusios meškos.

REKLAMA
REKLAMA

Du vienoje vietoje esantys ir kartu vaikštantys rudieji lokiai buvo užfiksuoti Kupiškio rajone, medžiotojo Gvidijaus Strolios. 

REKLAMA

„Wow! Meškutės mums vėl serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje!

Seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net DVI meškutės!

Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu.

Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse.

Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!

Meškų apsilankymus Lietuvoje galite stebėti LMŽD sukurtame žemėlapyje:

www.meskos.lt arba

www.meskuzemelapis.lt“, – buvo rašoma įraše. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų