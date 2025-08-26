Jau žino, kokie orai laukia mūsų: viską parodė gamtos ženklai

Apie tai, ko galime tikėtis artimiausiu metu, tv3.lt naujienų portalui pasakoja gamtos ženklus stebinti dzūkė Janina Janušauskienė.
Po Žolinės ima ryškėti, kokie bus rudens orai
Pasak Janinos, šių metų pavasaris buvo neįprastas – jo praktiškai neturėjome, nes užsitęsusi žiema „atėmė“ beveik du mėnesius. Dėl to dabar, anot jos, gyvename lyg ilgesnės vasaros laikotarpiu, kuris tęsis maždaug iki rugsėjo 18-osios.
„Tikrai dar turėsime gražių ir šiltų dienų. Kadangi Žolinė buvo nepaprastai graži – su gausia rasa ir net tirštu rūku – tai ženklas, kad ruduo bus šviesus ir palankus.
Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios bobų vasaros“, – sako ji.
Moteris priduria, kad lietus Lietuvai buvo būtinas, nors daugeliui atrodė, jog jo ir taip netrūko.
„Gamta jo labai laukė, o kai kur vis dar jaučiamas jo stygius. Kiek vaikštau po miškus ar daržus, matau, kad drėgmės trūksta. Kai iš Žemaitijos atvyksta į Dzūkiją, žmonės net nustemba, kodėl čia taip sausa“, – pastebi Janina.
Vis dėlto, anot jos, šiemet tikrosios šalnos užklups vėliau nei anksčiau.
„Jos prasidės kur kas vėliau – panašiai kaip pernai, kai šalnos pasirodė tik visai rudens pabaigoje“, – prognozuoja ji.
Pasidalijo įžvalgomis apie rudens orus
Janina sako, kad šiemet ruduo bus pakankamai gražus – tarsi gamtos dovana už vėsesnį birželį ir liepą. Pasak jos, dabar gyvename tarsi vidurvasarį, tik gamta po truputį pereina į kitą ciklą.
„Kokia bus žiema – dar sunku pasakyti, bet kad ruduo bus ilgas – tuo neabejoju. Paukščiai dar neišskridę, medžiai tebėra žali.
Pavyzdžiui, liepa liepos mėnesio pabaigoje paprastai jau būna pageltusi ar nusėta dėmių, o šiandien mes vis dar matome ją žalią ir gyvybingą“, – pastebi pašnekovė.
Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad pagal medžių lapus mes vis dar gyvename lyg liepą, o rugsėjis labiau primins rugpjūtį.
„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį. Tačiau gražių, saulėtų dienų dar tikrai turėsime“, – pokalbį užbaigia Janina.
