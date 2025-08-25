Žiema netikėtai užklupo Lenkiją: žemė nusidažė baltai

Orai keistis Lenkijoje pradėjo jau šeštadienį. Prasidėjo audros, krito gausūs krituliai.
Lenkijoje pasnigo
Snigo ne tik Tatrų kalnuose, bet ir kituose regionuose.
Meteorologijos ir vandentvarkos instituto duomenimis, sniegas Tatrų kalnuose šiuo metų laiku nėra naujiena, tačiau paskutinį kartą rugpjūčio mėnesį jis pasirodė 2010 m. Tada buvo užregistruota 10 cm sniego. 1981 m. fiksuota net 30 cm sniego.
Vis dėlto pažymima, kad ankstyva žiema nereiškia, kad vasara Lenkiją paliko visam laikui. Po savaitgalio turėtų šilti, o temperatūra pakils ir aukštose kalnų vietovėse.
Labai tikėtina, kad antroje savaitės pusėje kalnuose pasirodys vėjas. Todėl nėra jokios tikimybės, kad sniegas išsilaikys ilgiau.
