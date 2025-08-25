Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Europa

Žiema netikėtai užklupo Lenkiją: žemė nusidažė baltai

2025-08-25 18:21
2025-08-25 18:21

Lenkiją netikėtai užklupo itin permainingi orai, skelbia „Onet“. Daugelis lenkų pirmą kartą šią vasarą pajuto rudens dvelksmą, o Tatrų kalnuose taip atšalo, kad pradėjo snigti. Nors sniegas Tatrų kalnuose gali pasirodyti bet kuriuo metų laiku, paskutinį kartą rugpjūtį sniegas buvo užregistruotas prieš 15 metų.

Gamtos pokštai Lenkijoje – prisnigo (nuotr. facebook.com)

Lenkiją netikėtai užklupo itin permainingi orai, skelbia „Onet“. Daugelis lenkų pirmą kartą šią vasarą pajuto rudens dvelksmą, o Tatrų kalnuose taip atšalo, kad pradėjo snigti. Nors sniegas Tatrų kalnuose gali pasirodyti bet kuriuo metų laiku, paskutinį kartą rugpjūtį sniegas buvo užregistruotas prieš 15 metų.

0

Orai keistis Lenkijoje pradėjo jau šeštadienį. Prasidėjo audros, krito gausūs krituliai.

Lenkijoje pasnigo

Snigo ne tik Tatrų kalnuose, bet ir kituose regionuose.

Meteorologijos ir vandentvarkos instituto duomenimis, sniegas Tatrų kalnuose šiuo metų laiku nėra naujiena, tačiau paskutinį kartą rugpjūčio mėnesį jis pasirodė 2010 m. Tada buvo užregistruota 10 cm sniego. 1981 m. fiksuota net 30 cm sniego.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto pažymima, kad ankstyva žiema nereiškia, kad vasara Lenkiją paliko visam laikui. Po savaitgalio turėtų šilti, o temperatūra pakils ir aukštose kalnų vietovėse.

Labai tikėtina, kad antroje savaitės pusėje kalnuose pasirodys vėjas. Todėl nėra jokios tikimybės, kad sniegas išsilaikys ilgiau.

