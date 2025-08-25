Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naglis Šulija – apie artėjančius orų pokyčius: „Panašu, jog netrukus tikrai bus kuo pasidžiaugti“

2025-08-25 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 17:55

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur palijo, kai kur gana skambiai. Artimiausią naktį irgi daug kur palis, tiktai kuo arčiau bus rytas, tuo lietus bus retesnis. Rytoj lietaus debesys augs iš naujo, vėl daug kur lis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur palijo, kai kur gana skambiai. Artimiausią naktį irgi daug kur palis, tiktai kuo arčiau bus rytas, tuo lietus bus retesnis. Rytoj lietaus debesys augs iš naujo, vėl daug kur lis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
2

Savaitgalį ciklonas į Lietuvą atpūtė vėsius, galima sakyti žvarbius orus. Kol kas orai menkai keisis, žemiausia temperatūra naktį bus 7–9, prie jūros 11–13 laipsnių šilumos. Rytoj oras labai nenoriai sušils iki 14–16, kai kur 18 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant bus šlapia ir žvarbu, nes bus dar ir vėjuota“, – nurodo N. Šulija.

Ir naktį, ir dieną daug kur lis, tik naktį vis rečiau ir mažiau, o dieną – vis daugiau, kai kada smarkiai ir su perkūnija. Naktį atvės iki 7–9, prie jūros 11–13 laipsnių, dieną šils iki 14–16, kai kur 18 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo trečiadienio – vis geresni orai

Trečiadienį ciklono įtaka mažės, o ketvirtadienį visai pranyks, orai giedrės ir šils.

REKLAMA

Trečiadienio naktį dar vietomis palis, bet dieną lietaus tikimybė jau menka. Naktį atvės iki 7–9, prie jūros bus 10–12, dieną šils iki 18–20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį numatomi šviesūs orai, lietaus nebus. Bus dar šilčiau: naktį atvės iki 9–11, prie jūros bus 12–14 laipsnių, dieną oras šils iki 20–22, šalies pietuose 24–26 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

„Ką gi, panašu, jog netrukus tikrai bus kuo pasidžiaugti“, – pasakoja sinoptikas.

Orai Europoje

Rytoj šiaurinėje Europos dalyje orus lems dvi žemo slėgio sritys, o piečiau įsitaisys nemaža aukšto slėgio sritis.

Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs įvairaus storio debesys. Saulėta bus daugiausia Europos pietuose.

Vasariškai šilta, net karšta bus žemyno pietuose ir vakaruose. Skandinavijos, Baltijos kraštuose orai bus gerokai gaivesni.

Romoje rytoj palis bet vis tiek kais iki 31 laipsnio, Barselonoje skaisti saulė ir 28 šilumos, Paryžiuje saulė pro debesis ir 29 laipsniai, Londone truputį palis ir šils iki 26; Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 21 laipsnio, Varšuvoje debesuota ir 19 laipsnių šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vasara, praeiviai, karščiai (ELTA / Dainius Labutis)
Sinoptikė pateikia naujausią orų prognozę: savaitei įpusėjus grįš vasariški orai (1)
Orai, lietus. BNS Foto
Sinoptikai didelių orų pokyčių nežada – štai kas laukia šią savaitę (1)
Naglis Šulija (tv3.lt fotomontažas)
Naglis Šulija įspėja, kokie orai laukia: yra ir gera, ir bloga žinia (11)
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Sinoptikė perspėja: į Lietuvą plūsta vėsūs ir darganoti orai – laukiama perkūnijos ir krušos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų