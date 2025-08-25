Naglis Šulija – apie artėjančius orų pokyčius: „Panašu, jog netrukus tikrai bus kuo pasidžiaugti“

Savaitgalį ciklonas į Lietuvą atpūtė vėsius, galima sakyti žvarbius orus. Kol kas orai menkai keisis, žemiausia temperatūra naktį bus 7–9, prie jūros 11–13 laipsnių šilumos. Rytoj oras labai nenoriai sušils iki 14–16, kai kur 18 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant bus šlapia ir žvarbu, nes bus dar ir vėjuota“, – nurodo N. Šulija.
Ir naktį, ir dieną daug kur lis, tik naktį vis rečiau ir mažiau, o dieną – vis daugiau, kai kada smarkiai ir su perkūnija. Naktį atvės iki 7–9, prie jūros 11–13 laipsnių, dieną šils iki 14–16, kai kur 18 laipsnių šilumos.
Nuo trečiadienio – vis geresni orai
Trečiadienį ciklono įtaka mažės, o ketvirtadienį visai pranyks, orai giedrės ir šils.
Trečiadienio naktį dar vietomis palis, bet dieną lietaus tikimybė jau menka. Naktį atvės iki 7–9, prie jūros bus 10–12, dieną šils iki 18–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį numatomi šviesūs orai, lietaus nebus. Bus dar šilčiau: naktį atvės iki 9–11, prie jūros bus 12–14 laipsnių, dieną oras šils iki 20–22, šalies pietuose 24–26 laipsnių šilumos.
„Ką gi, panašu, jog netrukus tikrai bus kuo pasidžiaugti“, – pasakoja sinoptikas.
Orai Europoje
Rytoj šiaurinėje Europos dalyje orus lems dvi žemo slėgio sritys, o piečiau įsitaisys nemaža aukšto slėgio sritis.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs įvairaus storio debesys. Saulėta bus daugiausia Europos pietuose.
Vasariškai šilta, net karšta bus žemyno pietuose ir vakaruose. Skandinavijos, Baltijos kraštuose orai bus gerokai gaivesni.
Romoje rytoj palis bet vis tiek kais iki 31 laipsnio, Barselonoje skaisti saulė ir 28 šilumos, Paryžiuje saulė pro debesis ir 29 laipsniai, Londone truputį palis ir šils iki 26; Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 21 laipsnio, Varšuvoje debesuota ir 19 laipsnių šilumos.
