TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja, kokie orai laukia: „Akivaizdu viena“

2025-08-19 17:55 / šaltinis: TV3
2025-08-19 17:55

Šiandien Lietuvoje buvo šviesūs. Šis vakaras ir artimiausios nakties pradžia bus menkai debesuota, bet vėliau pradės niaukstytis, o paryčiais pradės lynoti prie jūros ir Žemaitijos šiaurėje. Dieną daug kur palis arba aplynos, perkūnija kai kur irgi galima, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Anot jo, gaivesni orai iš šiaurės Lietuvą pasiekė dar savaitgalį. O jau artimiausią parą vyks šio proceso tęsinys. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 13 – 15, tiktai prie pat jūros 16 – 18 laipsnių, dieną oras nenoriai sušils iki 18 – 20, pačiuose pietuose trumpam 23 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, bus gaivu. Naktis menkai debesuota, paryčiais pradės lyti apie Skuodą ir Mažeikius, dieną palis daug kur, kur nors gali ir smarkėliau. Perkūnija irgi galima“, – nurodo sinoptikas.

Naktį atvės iki 13 – 15, prie jūros 16 – 18, dieną šils iki 18 – 20, pietuose kai kur 23 laipsnių šilumos.

 „Akivaizdu viena“

Ketvirtadienį vakare palis pietryčiuose, bet greitai liausis ir menkai debesuoti orai vyraus visur. Dieną debesuotumas permainingas, kai kur truputį palynos. Naktį atvės iki 8 – 10, prie pat jūros bus apie 12, dieną šils iki 18 – 20, kai kur 22 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį vietomis, daugiausia šalies vakaruose, dieną daug kur numatomas neilgai trunkantis lietus. Dieną ir perkūnija galima. Naktį atvės iki 9 – 11, prie jūros bus apie 13, dieną šils iki 20 – 22, šalies vakaruose bus 18 – 20 laipsnių šilumos.

„Ką gi, akivaizdu viena – šilumos smūgis tikrai negrės“, – sako N. Šulija.

