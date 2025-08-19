Tragiška 48-erių tėčio mirtis Baltijos jūroje sukrėtė bendruomenę: visų prašo žinoti tik vieną

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad tragiškas incidentas įvyko sekmadienį po 14 val. Pareigūnams buvo pranešta apie skęstantį vyrą.
Vyras šoko gelbėti dukrų, tačiau jos galiausiai pačios grįžo į krantą, o vyras nebegalėjo išlipti. Gelbėti vyrą sulėkė ir poilsiautojai, tačiau, nepaisant suteiktos pagalbos, vyras mirė.
Pranešama, kad paauglėms yra 12 ir 16 metų. Tuo metu, kai jos maudėsi, buvo iškelta raudona vėliava. Gelbėtojai ir pareigūnai perspėjo poilsiautojus paisyti įspėjimų ir pajūryje elgtis atsargiai, rašoma polsatnews.pl.
Po šios tragedijos svarbu prisiminti pagrindines taisykles, kaip reikėtų elgtis paplūdimyje siekiant išvengti skaudžių, likimus į šipulius sudaužančių nelaimių.
Įspėjo apie jūroje esančias duobes
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt yra dalijęsis BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ įrašu apie jūroje esančias duobes. Pasak puslapio administratorių, tai labai pavojinga ir netgi gali pražudyti neatsargius poilsiautojus.
„Daugelis gal net nežino kaip atrodo žmones pražudančios duobės, nes nėra jų matę iš viršaus. Dalinamės nuotrauka, kuri padės lengviau suvokti duobių matmenis ir kaip tankiai jos gali būti išsidėstę.
Be to, atkreipkite dėmesį į bangas – ties duobėmis jų keterų nematyti. Tai yra puikus indikatorius (būnant ant žemės) kur geriau neiti.
Duobės prie kranto, didelis bangavimas, atgalinė srovė traukianti į jūrą bei gelbėtojų nurodymų neklausymas veda į mirtiną nelaimę. Nežaiskite su likimu“, – perspėjo jie.
Kaip elgtis prie jūros?
Higienos institutas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat paragino poilsiautojus nepamiršti, kad vasara turi būti ne tik smagi, bet ir saugi.
Kai temperatūra kyla, o vis daugiau žmonių traukia prie ežerų, upių ar jūros, itin svarbu laikytis paprastų, bet gyvybiškai svarbių saugumo taisyklių. Institutas primena, kad net ir atostogų metu atsakingas elgesys gali išgelbėti ne vieną gyvybę.
„S O S: VASARA!
Saugi vasara prasideda nuo atsakingo elgesio!
Vasarą vis daugiau laiko leidžiame prie vandens, todėl labai svarbu elgtis atsakingai.
Maudykitės tik oficialiose maudyklose, atkreipkite dėmesį į paplūdimių vėliavas ir visada saugokite vaikus bei save!
Neplaukite vieni, nevartokite alkoholio, nešokite į vandenį nežinomoje vietoje.
Ištikus pavojui – išlikite ramūs, kvėpuokite, plūduriuokite, kvieskite pagalbą.
Pastebėjus nelaimę – skambinkite 112.
Nelaimės gali nutikti ne tik paplūdimiuose – būkite budrūs ir buityje: apsaugokite vaikus nuo tvenkinių, šulinių, atvirų talpų.
Sekite mus visą vasarą – Higienos institutas dalinsis paprastais, aiškiais patarimais, kaip vasarą praleisti saugiai ir sveikai“, – buvo rašoma įraše.
Vėliavų spalvų reikšmė paplūdimyje
Kartu su įrašu Higienos institutas taip pat pasidalijo vizualu, kuriame pateikiama aktuali informacija.
„SOS: VASARA!
Maudykitės tik saugiose vietose. Maudykitės tik ten, kur leidžiama ir saugu. Nesimaudykite naktį, perkūnijos metu, labai pavargę, perkaitę, ką tik pavalgę.
Vaikai prie vandens – tik su suaugusiųjų priežiūra. Niekada nepalikite mažamečių vienų prie vandens. Net jei vaikas nesimaudo, jis turi būti nuolat stebimas.
Venkite rizikingo elgesio. Nešokinėkite į vandenį nepažįstamose vietose, nežaiskite pavojingų žaidimų (nenardinkite, netempkite, nelipkite ant pečių).
Nevartokite alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Alkoholis ir kitos medžiagos mažina budrumą ir sukelia pavojų ne tik jums, bet ir aplinkiniams, ypač vaikams.
Žinokite, ką reiškia paplūdimio vėliavos!
Žalia – maudytis saugu – jūra rami, rizika minimali.
Geltona – maudytis pavojinga – bangos ir srovės vidutinės. Silpniems plaukikams – geriau likti krante, kitiems – būti itin atidiems.
Raudona – maudytis draudžiama! – stiprus bangavimas ir pavojingos srovės. Likite saugūs – neikite į vandenį.
Paplūdimyje budi gelbėtojai. Stebima sauga, bet atsakomybė – vis tiek jūsų rankose“, – buvo pateikiama vizuale.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!