TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Valstiečiai“ siektų dviejų-trijų ministrų portfelių, sako Aurelijus Veryga

2025-08-19 21:46 / šaltinis: BNS
2025-08-19 21:46

Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) siektų vadovauti dviem arba trims ministerijoms, sako partijos lyderis Aurelijus Veryga.

Aurelijus Veryga BNS Foto

Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) siektų vadovauti dviem arba trims ministerijoms, sako partijos lyderis Aurelijus Veryga.

1

„Manau, kad kalba bus apie du ar tris (ministrus – BNS), jeigu, kaip ir sakau, prieis iki tokios stadijos, kad jau kalbėsimės apie konkrečių pozicijų skaičius. Čia bus startinė pozicija“, – LRT televizijai antradienį sakė „valstiečių“ vedlys.

Trečiadienį „valstiečiai“ galimą koaliciją turėtų aptarti su socialdemokratais.

A. Veryga neatskleidžia, kokių konkrečiai pageidavimų turės, tačiau užsimena apie mokesčių reformos peržiūrą.

„Galiu pasakyti tik tiek, ką jau viešumoje esame ir komentavę, ir išsakę, kad ten bus ir su vykdyta mokestine reforma susiję klausimai, kuriai kolegos parlamente nepritarė ir balsavo „prieš“. Mes ateisime su siūlymais, ką siūlytumėme ir kaip siūlytumėme peržiūrėti“, – teigė politikas.

Anksčiau antradienį jis BNS sakė, kad „valstiečiai“ į koaliciją eitų tik su frakcijos Seime partneriais, arba neitų iš viso.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

