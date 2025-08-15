Lietuva užtikrintai nugalėjo ir Slovėniją

Nuo pat dvikovos pradžios mūsų komanda išsiveržė į priekį ir išlaikė kelių taškų pranašumą, kuris vėliau išaugo iki dviženklio. Po didžiosios pertraukos lietuviai dar padidino apsukas ir nepaliko jokių vilčių be Luka Dončičiaus rungtyniavusiems slovėnams.
Lietuvos komandoje rezultatyviausiai žaidė Gytis Radzevičius, pelnęs 15 taškų. Rimantas bendžius pridėjo 12, o Kristupas Žemaitis – 11 taškų.
Slovėnijos gretose išsiskyrė 18 taškų pelnęs Gregoras Hrovatas ir 11 taškų pridėjęs Leonas Stergaras.
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija(34 nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Slovėnija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Šiose rungtynėse Lietuvos komanda atakavo itin taikliai. Tikslą pasiekė 57 proc. mūsų žaidėjų metimų. Dvitaškius jie metė 56 proc. taiklumu (17/30), o tritaškius – net 59 proc. taiklumu (16/27).
Slovėnai neblogai atakavo iš vidutinio nuotolio (20.33), tačiau prametė daug tritaškių (6/28).
Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estija, antrajame susitikime Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70, o trečioje akistatoje įrodė pranašumą prieš Sakartvelą „Žalgirio“ arenoje 77:54, o ketvirtadienio vakarą Rygoje tik per pratęsimą 109:105 pranoko Latviją.
Po šio mačo Lietuvos rinktinės lauks tik dvejos kontrolinės rungtynės – su Turkija ir Islandija.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA