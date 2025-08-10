Slovėnija prieš išvyką į Lietuvą nusileido vokiečiams

Šiandien slovėnai žaidė be Luka Dončičiaus.
Po lygiai sužaisto pirmo kėlinio vokiečiai atitrūko, tačiau trečiame ketvirtyje slovėnai persvėrė rezultatą. Vis dėlto paskutinėje atkarpoje šeimininkai vėl įrodė pranašumą.
Prieš Europos čempionatą Slovėnija dar susitiks su Lietuva rugpjūčio 15-ąją Šiauliuose, o vokiečiai lietuvius sutiks jau B grupėje. Slovėnai varžysis D grupėje Lenkijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!