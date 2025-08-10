Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas

Slovėnija prieš išvyką į Lietuvą nusileido vokiečiams

2025-08-10 20:44
2025-08-10 20:44

Slovėnijos ir Vokietijos krepšinio rinktinės per tris dienas susitiko antrą kartą ir vėl pergalę šventė vokiečiai. Manheime vykusiose rungtynėse jie nugalėjo 80:70 (19:19, 23:11, 15:30, 23:10).

Franzas Wagneris | Scanpix nuotr.

Slovėnijos ir Vokietijos krepšinio rinktinės per tris dienas susitiko antrą kartą ir vėl pergalę šventė vokiečiai. Manheime vykusiose rungtynėse jie nugalėjo 80:70 (19:19, 23:11, 15:30, 23:10).

0

Šiandien slovėnai žaidė be Luka Dončičiaus.

Po lygiai sužaisto pirmo kėlinio vokiečiai atitrūko, tačiau trečiame ketvirtyje slovėnai persvėrė rezultatą. Vis dėlto paskutinėje atkarpoje šeimininkai vėl įrodė pranašumą.

Prieš Europos čempionatą Slovėnija dar susitiks su Lietuva rugpjūčio 15-ąją Šiauliuose, o vokiečiai lietuvius sutiks jau B grupėje. Slovėnai varžysis D grupėje Lenkijoje.

