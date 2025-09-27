Lietuvių norai keičiasi? Štai kokius automobilius ir už kiek graibsto

Įprasta sakyti, kad lietuviams automobilio įsigijimas, kaip ir nekilnojamojo turto, yra vienas svarbiausių prioritetų.
Mažėja dyzelinių transporto priemonių
„Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Navickas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad keliuose galima pastebėti daugiau visureigių, padidinto pravažumo transporto priemonių.
„Jeigu reikėtų vertinti pagal degalų rūšį, tai matome, kad pamažu mažėja dyzelinu varomų automobilių. Per pastaruosius ketverius metus sumažėjo bent keliais procentiniais punktais.
Benzinu varomų automobilių skaičius išlieka panašus. Bet šiek tiek daugėja elektromobilių ir hibridinių automobilių“, – vertino pašnekovas.
Tuo metu automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas antrina, kad vis daugiau pirkėjų Lietuvoje renkasi benzinines arba hibridines transporto priemones.
„Tačiau vis dar dyzeliniai automobiliai sudaro didžiąją dalį parduodamų transporto priemonių.
Mes dabar matome, koks didelis pokytis vyksta naujų automobilių rinkoje, kiek daug jų naujų yra parduodama. Ir po maždaug 3–5 metų, tos transporto priemonės pradės atsirasti čia naudotų automobilių rinkoje. Tai tada mes tikriausiai ir dar tokį reikšmingesnį pokytį pamatysime“, – kalbėjo P. Valiukėnas.
Jo vertinimu, dažnai girdimas pasakymas, kad elektromobilių kaina vis dar nėra lietuvių kišenei, iš esmės teisingas.
„Reikia sutikti, kad jie dar per brangūs. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, kokia yra naujo elektromobilio kaina ir vieno naudoto automobilio vidutinė kaina, skirtumas skaičiuojamas kartais“, – vertino pašnekovas.
Išleidžia daugiau pinigų
Automobilių ekspertas sako, kad nors iš pradžių buvo matomas elektromobilių pirkimo bumas, dabar tokių transporto priemonių kaina kiek sumažėjo, iškilo klausimų dėl infrastruktūros, patogumo patiems vairuotojams.
„Žmonės pamatė, kad yra dar daug neatsakytų klausimų, kaip bus toliau, kaip čia tos kainos keisis, kiek automobilis po kažkiek metų dar galės nuvažiuoti tų kilometrų. Galbūt kiti vairuotojai laukia dar daugiau elektromobilių, kurie nuvažiuotų didesnį atstumą.
Kitaip tariant, man atrodo, kad žmonės dabar šiek tiek atsitraukia nuo tokių transporto priemonių ir nusprendžia, kad aš dar pagalvosiu, pažiūrėsiu, kas dabar vyks su ta rinka.
Visi suprantame, kad kiekvienas iš mūsų anksčiau ar vėliau tikriausiai turėsime pereiti prie elektromobilio, tačiau, kol yra dabar galimybė įsigyti atitinkamą automobilį su vidaus degimo varikliu už mažesnę sumą, svarstoma, o kodėl tuo nepasinaudojus“, – kalbėjo P. Valiukėnas.
P. Valiukėnas sako, kad statistiškai vidutinė naudoto automobilio kaina kiekvienais metais po truputį didėja.
„Tai tikriausiai parodo, kad ir žmonių galimybės didėja. Tačiau viena yra norai, kita – galimybės.
Ką mes matome, kad dažnu atveju žmogus tikrai norėtų galbūt ir naujesnį automobilį įsigyti, tačiau jį riboja galimybės.
Toks žmogus verčiau pasirinks kiek naujesnę, su mažesne rida ir patikrintą, tvarkingą automobilį negu prioritetą teiks komplektacijai ar galingam varikliui. Žmones tikrai, manau, praktiškiau dabar renkasi automobilį“, – vertino automobilių ekspertas.
Vairuotojus domina hibridai
Nors Lietuvoje šiemet fiksuojamas rekordinis elektromobilių prieinamumas, gyventojai kol kas renkasi hibridinius automobilius – elektromobilių įsigijimo barjeru toliau išlieka kaina, teigia SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas.
„Įperkamo automobilio vertė Lietuvoje padidėjo labai stipriai, beveik 14 proc. per metus“, – penktadienį elektromobilių įperkamumo apžvalgoje sakė T. Povilauskas.
Vis dėlto, kaip nurodo SEB, nors pastebimas augantis elektromobilių prieinamumas, vis tik Lietuvoje per metus ženkliai išaugo hibridinių automobilių vairuotojų.
Kaip rodo banko duomenys, 2025 m. sausio-birželio mėn., palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, hibridinių automobilių skaičius išaugo 56 proc., o iš tinko įkraunamų hibridinių automobilių skaičius paaugo beveik pusantro karto – 139 proc.
„Lietuvoje tikrai didesnio susidomėjimo sulaukia hibridiniai automobiliai. (…) Augimas išties įspūdingas“, - teigė SEB Lizingo departamento vadovas Simonas Norbutas.
Kartu, anot jo, nors elektromobilių rinka šalyje auga, vis tik jie sudaro kiek daugiau nei 1 proc. visoje automobilių rinkoje ir rodo lėtą progresą. Likusią dalį tebeužima automobiliai su vidaus degimo varikliu.
Anot SEB, 70 proc. naujų elektromobilių perka verslas, o panaudotus atvirkščiai – 70 proc. įsigyja fiziniai asmenys. Pirmasis panaudotas elektromobilis buvo registruotas 2021 m.
Vidutinė tokio automobilio kaina, kaip teigė banko atstovai, galėtų siekti apie 25 tūkst. eurų.
T. Povilausko teigimu, būtent kaina išlieka didžiausiu barjeru perkant automobilius – nors prognozuota, kad šiemet, atsižvelgiant į augančius atlyginimus, perkamąją galią ir sumažėjusias palūkanas, gyventojai automobilio įsigijimui numatys didesnes sumas, tačiau apklausos rezultatai parodė, kad situacija išliko panaši.
„Skirtumai statistiškai nėra reikšmingi. Vis tiek iki pusės gyventojų kitam automobiliui planuoja skirti iki 10 tūkst. eurų“, – teigė T. Povilauskas.
Tiesa, jo teigimu, vertinant tai, jog vidutinė elektromobilio kaina siekia apie 25 tūkst. eurų, apie 20 proc. apklaustųjų nurodė galintys tiek sumokėti, todėl matomas elektromobilių rinkos augimo potencialas.
Kaip parodė SEB tyrimas, įperkamo automobilio vertė Lietuvoje padidėjo 14 proc. per metus.
Vidutinį darbo užmokestį (VDU) gaunančio ir kitų finansinių įsipareigojimų neturinčio žmogaus įperkamo automobilio vertė per metus išaugo beveik 3 tūkst. ir šiemet siekia 23,5 tūkst. eurų, mėnesinė lizingo įmoka – 273 eurus. Pagrindinė to priežastis, kaip nurodo T. Povilauskas, yra tebeaugantys atlyginimai.
Jo teigimu, didesni pokyčiai fiksuojami už sostinės ribų, kur fiksuojamas didesnis darbo užmokesčio augimas.
Dviejų asmenų šeimos įperkamo automobilio vertė, anot ekonomisto, siekia 47,5 tūkst. eurų, o mėnesinio lizingo įmoka – 546 eurai.
