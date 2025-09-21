Įgriso spūstys? Įspėja – štai kada žalio signalo lauksite ilgiau

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Eismo valdymo centro vadovas Aleksej Apanovič komentavo, kad sostinėje, kaip ir daugelyje kitų didmiesčių, spūsčių problema yra pastebima.
„Transporto priemonių kiekis miesto gatvėse didėja. Tos gatvėse nėra guminės, bandome taikyti inovatyvias priemones ir savo eismo valdymo sistemą tobuliname.
Galbūt pasikeitus žmonių keliavimo būdams, galvoju, kad tos spūstys vis dėlto turėtų kažkiek mažėti“, – kalbėjo pašnekovas.
Rugsėjis, pasak A. Apanovič, yra pirmas mėnuo po vasaros, kai žmonės gatvėse išvysta primirštas spūstis.
„Didesnė spūsčių trukmė pasiekia spalio, lapkričio mėnesiais, kai prasideda artėjančios žiemos laikotarpis.
<...> Vidutiniškai skaičiuojame, kad papildomai kiekvieno vairuotojo ar keleivio kelionės trukmė spūstyse rytinio ir vakarinio piko metu papildomai padidėja nuo 15 iki 50 minučių. Aišku, tai priklauso nuo skirtingo gatvių intensyvumo“, – pasakojo A. Apanovič.
Tuo metu vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova antrina, kad spūsčių skaičius nuo rugsėjo mėnesio gerokai padidėja. Ji taip pat pažėrė kritikos ir dėl kai kurių priimtų sprendimų.
„Galiu pasakyti, kad problema nėra sprendžiama, nes dingo ir „žalieji koridoriai“, žieduose vis dar susidaro „kamščiai“, policija vis dar reguliuoja eismą, kažkodėl neanalizuojama, kodėl susiformuoja tokios spūstys. Tiesiog vis dar bandoma žmones priversti atsisėsti į autobusus.
Viena vertus, galbūt tai būtų sveikintina, tačiau tam reikia ir paruošti tą pagalvę, kad žmonės galėtų tikrai tuo patogiai naudotis“, – kalbėjo vairavimo instruktorė.
Paaiškino, kada žalio šviesoforo signalo lauksite ilgiau
Vis tik A. Apanovič dėmesį atkreipė į pačių vairuotojų daromas klaidas, kurios gali prailginti laukimo trukmę prie šviesoforais reguliuojamų sankryžų.
„Turime priminti, kad vairuotojai turėtų taisyklingai, pagal Kelių eismo taisykles, sustoti prie sankryžos, t. y. prie STOP linijos. Ne tris metrus iki STOP linijos, kur jutiklis jūsų jau nebemato ir galbūt neužsidegs tas žalias šviesoforo signalas.
Iš tikrųjų tie jutikliai ir padeda mums suvaldyti tą eismo situaciją ir paskirstyti žalio šviesoforo signalo degimo trukmę atitinkamai pagal transporto srautus.
Jeigu nėra transporto priemonių, tai atitinkamai mažinama ir žalio signalo degimo trukmė. Ir atiduodama tai krypčiai, kur yra didesnis eismo transporto intensyvumas“, – kalbėjo A. Apanovič.
Pasak jo, šiuo metu sostinėje veikia 12 vadinamųjų „žaliųjų koridorių“.
„Tačiau reikia taip pat atkreipti dėmesį, kad tie „žalieji koridoriai“ veikia irgi tam tikru principu – jei neviršijimas leistinas greitis. Nes yra apskaičiuota būtent pagal gatvės greitį.
Kita sąlyga – „žaliasis koridorius“ negali būti dvipusis toje gatvėje, kur yra skirtingi sankryžų tipai ir konfigūracijos“, – sakė jis.
O. Židovlenkova pripažįsta, kad negalima atmesti ir kitų priežasčių, kodėl miestuose formuojasi spūstys.
Pasak jos, pastaruoju metu vairuotojai vis dažniau užsiima kokia nors pašaline veikla, pavyzdžiui, naudojasi telefonais.
„Pasitaiko ir netgi kažkokių pasigražinimų prie vairo, valgymų. O tai tikrai blaško vairuotojus, nes jie negali laiku, ritmingai startuoti užsidegus žaliam šviesoforo signalui.
Taip pat nesilaikoma saugaus atstumo, dėl kurio neretai įvyksta avarijos, o galiausiai ir susiformuoja spūstys“, – vardijo pašnekovė.
Visą laidą „Dienos pjūvis“ galite žiūrėti vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!