Keliuose užvirs dar didesnė pekla: spūstys sumažės tik įvedus mokestį?

Gyventojams sugrįžus iš atostogų ir prasidėjus mokykliniam sezonui, miestų gatvėse rytais ir vakarais nusidriekia spūstys.
O kantrybės išbandymas vairuotojams dėl to papildomai iš kasdienės veiklos gali atimti ir beveik valandą laisvo laiko.
Tad ar situacija ir toliau prastės ir kokias klaidas daro patys vairuotojai, važiuodami piko metu?
Po rugsėjo laukia dar didesnė pekla kelyje
Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Eismo valdymo centro vadovas Aleksej Apanovič komentavo, kad sostinėje, kaip ir daugelyje kitų didmiesčių, spūsčių problema yra pastebima.
„Transporto priemonių kiekis miesto gatvėse didėja. Tos gatvėse nėra guminės, bandome taikyti inovatyvias priemones ir savo eismo valdymo sistemą tobuliname.
Galbūt pasikeitus žmonių keliavimo būdams, galvoju, kad tos spūstys vis dėlto turėtų kažkiek mažėti“, – kalbėjo pašnekovas.
Rugsėjis, pasak A. Apanovič, yra pirmas mėnuo po vasaros, kai žmonės gatvėse išvysta primirštas spūstis.
„Didesnė spūsčių trukmė pasiekia spalio, lapkričio mėnesiais, kai prasideda artėjančios žiemos laikotarpis.
<...> Vidutiniškai skaičiuojame, kad papildomai kiekvieno vairuotojai ar keleivio kelionės trukmė spūstyse rytinio ir vakarinio piko metu papildomai padidėja nuo 15 iki 50 minučių. Aišku, tai priklauso nuo skirtingo gatvių intensyvumo“, – pasakojo A. Apanovič.
Tuo metu vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova antrina, kad spūsčių skaičius nuo rugsėjo mėnesio gerokai padidėja. Ji taip pat pažėrė kritikos ir dėl kai kurių priimtų sprendimų.
„Galiu pasakyti, kad problema nėra sprendžiama, nes dingo ir „žalieji koridoriai“, žieduose vis dar susidaro „kamščiai“, policija vis dar reguliuoja eismą, kažkodėl neanalizuojama, kodėl susiformuoja tokios spūstys. Tiesiog vis dar bandoma žmones priversti atsisėsti į autobusus.
Viena vertus, galbūt tai būtų sveikintina, tačiau tam reikia ir paruošti tą pagalvę, kad žmonės galėtų tikrai tuo patogiai naudotis“, – kalbėjo vairavimo instruktorė.
Papildomi mokesčiai problemos neišspręstų?
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Susisiekimo ministerijai derinant su naujuoju Valstybiniu kelių fondu susijusią kelių rinkliavos dydžių nustatymo metodiką, Savivaldybių asociacija perdavė Klaipėdos rajono savivaldybės siūlymą tam tikruose didžiųjų miestų išvažiavimo ir įvažiavimo keliuose piko valandomis pradėti taikyti spūsčių mokestį.
Tačiau vėliau Klaipėdos rajono savivaldybė nurodė neteikusi tokio siūlymo ir jam nepritaria.
„Lietuvos savivaldybių asociacija gavo vieno savivaldybės darbuotojo el. laišką su jo asmenine nuomone, kuri nederinta su savivaldybės vadovais. Lietuvos savivaldybių asociacija po pokalbio su meru sutinka, kad tokio laiško negalima vertinti kaip pasiūlymo ir ateityje persižiūrės savo vidines procedūras, kad panašūs atvejai nesikartotų, o visuomenė nebūtų klaidinama“, – teigiama pranešime žiniasklaidai.
Kaip numatoma šį mokestį reglamentuojančioje Europos Sąjungos direktyvoje, pagrindiniuose miestų keliuose jo dydis galėtų siekti 0,61 euro už kilometrą lengvajam automobiliui.
Tiesa, siūlomiems pakeitimams laikinai susisiekimo ministro pareigas užimantis Eugenijus Sabutis nepritaria.
O ministrė Inga Ruginienė sakė, kad ji norėtų išgirsti detalesnius Europos Komisijos argumentus dėl tokio mokesčio poreikio.
Vairavimo instruktorės O. Židovlenkovos manymu, tokia mokesčio idėja tikrosios problemos – spūsčių susidarymo miestuose – neišspręstų.
„Pas mus yra tokia mada, kad ateina vis bausti, bausti, bausti. Mes turėjome labai gražius kelius, plačius kelius, gatves, kur tikrai dar visi tilpome, bet ne, juos pradėjo dabar siaurinti tendencingai.
Lygiai taip pat kurti iš niekur į niekur dviračių takus. Aišku, aš sveikinu tą projektą, tikrai man tinka ir patinka. Bet tada turi būti kažkoks užbaigtumas
Be to, turėjo būti padarytas aplinkkelis aplink Vilnių, tai tas projektas kažkodėl sustojo. Lygiai taip pat visos tos pagalbinės priemonės kaip šviesoforo reguliavimai ir pan. – jie irgi veikia labai prastai“, – kritiką žarstė pašnekovė.
Esą, jei mokestis ir būtų priimtas, tikėtina, kad spūstys persikeltų iš vienos vietos į kitą, nes vairuotojai ieškotų alternatyvių maršrutų, kur papildomai mokėti nereikėtų.
„Jeigu dabar mes apmokestinsime tam tikras gatves, kur vyksta spūstys, reiškia, tas srautas persikels, kur yra už važiavimą kelyje susimokėti papildomai nereikia. Vadinasi, tada pradės stovėti ten daugiau transporto priemonių.
Tai tada mes gatvių apmokestinimą, kaip ir tuos greičio matuoklius vidutinio greičio, kilnosime iš vietos į vietą?“ – retoriškai klausė vairavimo instruktorė.
Neteisingai sustojus, šviesoforo lauksite ilgiau
Vis tik A. Apanovič dėmesį atkreipė į pačių vairuotojų daromas klaidas, kurios gali prailginti laukimo trukmę prie šviesoforais reguliuojamų sankryžų.
„Turime priminti, kad vairuotojai turėtų taisyklingai, pagal Kelių eismo taisykles, sustoti prie sankryžos, t.y. prie STOP linijos. Ne tris metrus iki STOP linijos, kur jutiklis jūsų jau nebemato ir galbūt neužsidegs tas žalias šviesoforo signalas.
Iš tikrųjų tie jutikliai ir padeda mums suvaldyti tą eismo situaciją ir paskirstyti žalio šviesoforo signalo degimo trukmę atitinkamai pagal transporto srautus.
Jeigu nėra transporto priemonių, tai atitinkamai mažinamas žalio signalo trukmė degimo. Ir atiduodama tai krypčiai, kur yra didesnis eismo transporto intensyvumas“, – kalbėjo A. Apanovič.
Pasak jo, šiuo metu sostinėje veikia 12 vadinamųjų „žaliųjų koridorių“.
„Tačiau reikia taip pat atkreipti dėmesį, kad tie „žalieji koridoriai“ veikia irgi tam tikru principu – jei neviršijimas leistinas greitis. Nes yra apskaičiuotabūtent pagal gatvės greitį.
Kita sąlyga – „žaliasis koridorius“ negali būti dvipusis toje gatvėje, kadangi yra skirtingi sankryžų tipai ir konfigūracijos“, – sakė jis.
Vardija vairuotojų daromas klaidas kelyje
O. Židovlenkova pripažįsta, kad negalima atmesti ir kitų priežasčių, kodėl miestuose formuojasi spūstys.
Pasak jos, pastaruoju metu vairuotojai vis dažniau užsiima kokia nors pašaline veikla, pavyzdžiui, naudojasi telefonais.
„Pasitaiko ir netgi kažkokių pasigražinimų prie vairo, valgymų. O tai tikrai blaško vairuotojus, nes jie negali laiku, ritmingai startuoti užsidegus žaliam šviesoforo signalui.
Taip pat nesilaikoma saugaus atstumo, dėl kurio neretai įvyksta avarijos, o galiausiai ir susiformuoja spūstys“, – vardijo pašnekovė.
