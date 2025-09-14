Lietuvos keliuose – naujovė vairuotojams: nenustebkite tai pamatę

Praėjusiais metais Europos Sąjungos keliuose žuvo beveik 20 tūkst. žmonių. Tačiau Europos vizija – pasiekti nulį žūčių keliuose iki 2050 m.
Tad skirtingos valstybės išbando įvairiausius būdus, kaip gi būtų galima sumažinti nelaimių skaičių keliuose.
Pavyzdžiui, Danijoje galima surasti grojantį kelią – jei važiuosite greičiau nei leistinas greitis, melodija skambės nedarniai. O jeigu laikysitės Kelių eismo taisyklių, kelyje galėsite išgirsti malonios melodijos skambesį.
Tuo metu Lietuvoje jau buvo išbandyta ir kita naujovė – siekiant padidinti kelių ženklinimo matomumą, dviračių takų linijos buvo nudažytos specialiais flourescenciniais dažais, kurie švyti nakties metu.
Tiesa, kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Olandijoje, tokie dažai buvo išbandomi dar gerokai anksčiau. O kai kuriems magistralinių kelių ruožams taip pat buvo naudojami flourescenciniai dažai.
Tad ar Lietuvoje galima tikėtis daugiau naktį šviečiančių kelių?
Vis dar stebima, ar tokia naujovė pasiteisins
Bendrovės „Via Lietuva“ Komunikacijos skyriaus projektų vadovas Vytenis Radžiūnas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad kelyje Kaunas–Žeimiai–Šėta šalia esančiame dviračių take atliktas bandymas ženklinimui naudoti naktį šviečiančius dažus vis dar yra stebimas.
„Šiuo vykdomu projektu siekiame įvertinti efektyvumą skirtingais metų sezonais ir skirtingomis oro sąlygomis.
Rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiu planuojame atlikti horizontaliojo ženklinimo slidumo bei skleidžiamo šviesos srauto matavimus, kurie leis objektyviau įvertinti tokio tipo ženklinimo privalumus ir trūkumus“, – kalbėjo V. Radžiūnas.
Pasak pašnekovo, nors dar anksti vertinti, ar šis projektas pasiteisino, tačiau jau dabar galima įžvelgti, kad toks sprendimas galėtų prisidėti prie eismo saugumo tamsiu paros metu.
V. Radžiūnas taip pat atkreipė dėmesį, kad kol kas nėra planuojama flourescencinių dažų naudoti ženklinimui kitose kelių atkarpose.
Tokio tipo technologija, bendrovės atstovo vertinimu, labiau gali būti tinkama ne magistralinių kelių linijų žymėjimui.
Jis taip pat išskyrė atvejus, kada tokie švytintys dažai gali būti naudingi:
- neapšviestiems dviračių/pėsčiųjų takų ruožams – pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo atliekamas šis bandymas;
- pavojingoms vietoms, kur reikalingas papildomas matomas ženklinimas (pavyzdžiui, vingiai, aukšti šlaitai, siauri ruožai ir pan.);
- transporto infrastruktūroje, ypač, kur įprastas ženklinimas neužtikrina pakankamo matomumo, pavyzdžiui, tamsoje ar rūke.
„Automobilių keliuose transporto priemonės nakties metu važiuoja su šviesomis, todėl ši technologija nebus efektyvi, dėl to keliuose diegti šios inovacijos neplanuojame“, – pridūrė V. Radžiūnas.
Kaina už šviečiančius dažus – 8 kartus didesnė nei už įprastus
Fluorescenciniai dažai, kaip patikslino V. Radžiūnas, gali būti net 8 kartus brangesni nei, pavyzdžiui, paprasti kelio dažai.
„1 kilometro ilgio ištisinę liniją paženklinti įprasto tipo ženklinimo medžiaga (120 kvadratinių metrų) gali kainuoti apie 2 tūkst. eurų.
Tuo metu 1 kilometro ilgio ištisinę liniją paženklinti papildomai fluorescenciniais dažais (120 kvadratinių metrų) preliminariai kainuoja apie 16 tūkst. eurų eurų“, – kalbėjo V. Radžiūnas.
Tačiau pašnekovas atkreipia dėmesį, kad jeigu yra įrengiamas šis brangesnis ženklinimas, vėliau galima sutaupyti, mat tokioje vietoje nereikia įrengti apšvietimo.
„Gamintojo teigimu, šių dažų įrengimas yra 4 kartus pigesnis, nei įrengiant gatvių apšvietimą“, – sakė pašnekovas.
„Via Lietuva“ priminė, kad trijuose magistralės A1 ruožuose ruožuose (121,1–120,8 km; 120,1–119,2 km ir 34,7–34 km) buvo pradėtas pilotinis projektas, skirtas pagerinti kelio matomumą vingiuose prastomis sąlygomis ir padidinti eismo saugumą.
Pasak bendrovės atstovų, apsauginio kelio atitvaro įgaubta dalis buvo padengta ypač šviesą atspindinčia danga.
Specialiai pagaminti dažai skirti dažyti vertikalius elementus, tokius kaip apsauginiai kelio atitvarai, kuriuose yra įterpta šviesą atspindinti medžiaga – stiklo rutuliukai.
