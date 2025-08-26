Turite tokį automobilio raktelį? Skubiai įspėja – pasisaugokite

Kiekviena transporto priemonė draudžiama privalomuoju civiliniu draudimu. Tačiau toks draudimas finansiškai vairuotojus apsaugo, pavyzdžiui, įvykus eismo įvykiui, bet ne vagystės atveju.
Dėl pastaruoju metu labiau nei įprastai padidėjusio automobilių vagysčių skaičiaus specialistai įspėja, kad kai kurios vairuotojų daromos klaidos gali brangiai kainuoti.
O dėmesį atkreipti svarbu ir tiems automobilių savininkams, kurių transporto priemonėse yra įrengta vadinamoji beraktė užvedimo sistema.
Tą patį automobilį bandė pavogti net du kartus
Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis komentavo, kad automobilių vagysčių skaičius šiemet padidėjo apie 32 proc.
Vis tik, jo teigimu, daryti skubotų išvadų dėl viešojoje erdvėje minimo vagysčių bumo nevertėtų. Esą dėmesį reikia kreipti į ilgesnio laikotarpio tendencijas.
„Pavyzdžiui, jeigu vertintumėme 10 metų tendencijas, tai tikrai automobilių vagysčių yra kelis kartus mažiau. Tarkime, jeigu žiūrėtumėme 5 metų tendencijas iki 2024 m., tai automobilių vagysčių irgi buvo mažiau.
Tiesa, šie metai yra šiek tiek išskirtiniai, nes yra matomas padidėjimas. Tačiau, jeigu vertinsime ilgesnį laikotarpį, tikėtina, kad didelių pakitimų dėl vagysčių masto nebus“, – paaiškino R. Matonis.
Tuo metu draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė sako, kad šiuo metu labiausiai pastebima problema – automobilių dalių vagystės.
„Šiemet įvyko vienas pasikėsinimas pavogti automobilį. Beje, gana įdomiomis aplinkybėmis, nes automobilis buvo pastatytas filmuojamoje vietoje, su įjungta signalizacija. Tai per naktį vagys net du kartus bandė įsibrauti į tą automobilį, tačiau nesėkmingai.
Automobilio savininkas vėliau, be abejo, apie įvykį informavo policijos pareigūnus ir draudimo bendrovę“, – pasakojo V. Katilienė.
Įspėja turinčius tokį automobilio raktelį
V. Katilienė taip pat ragina suklusti vairuotojus, kurių automobiliuose yra įrengta beraktė sistema.
Pavyzdžiui, jei toks automobilis turi šią sistemą, jį užvesti galima vos vieno mygtuko paspaudimu. Svarbiausia šalia savęs turėti pultelį.
Ir, nors beraktė sistema nėra priežastis pavogti automobilį, anksčiau yra pasitaikę atvejų, kai asmenys pasirinkdavo tik tokius automobilius.
Pasak pašnekovės, taip nusikaltėliai gali nukopijuoti nuolat pultelio siunčiamą signalą ir įsilaužti į transporto priemonę.
„Todėl tokių automobilių savininkams patariama būti atidiems ir rūpestingiems. Nepaisant to, kad ir atrodo logiška, pavyzdžiui, laikyti automobilio raktus kur nors prie įėjimo į namus, tačiau svarbu tokius raktelius laikyti toliau nuo įėjimo durų.
Galbūt tokiu atveju papildoma saugumas sudarytų kliūčių, vagys turėtų mažesnes galimybes pavogti tokį automobilį“, – patarė V. Katilienė.
Ji taip pat patarė vairuotojams nepalikti automobilyje daiktų, kurie patrauktų vagišių dėmesį.
„Dar viena apsaugos priemonė – saugi kaimynystė. Manome, kad taip pat svarbu palaikyti gerus ryšius su kaimynais.
Nes tai gali būti tie žmonės, kurie galėtų pirmi sureaguoti, jei pamatytų įtartinus asmenis“, – kalbėjo ji.
R. Matonis savo ruožtu vairuotojams priminė – jeigu automobilis yra statomas garaže, jį vis tiek pravartu užrakinti. Jo vertinimu, taip vagišiams apsunkinamos galimybės įvykdyti nusikaltimą.
„Vagišiams laikas iš esmės yra itin svarbus – jie viską nori padaryti kuo greičiau. Tačiau kuo ilgiau jie užtrunka prie automobilio, kol į jį įsilaužia, tuo didesnė tikimybė, kad jie bus pastebėti ir sulaikyti“, – dėmesį atkreipė policijos atstovas.
Bandoma apeiti sankcijas?
Policijos atstovas taip pat komentavo, kad įprastai šiuolaikiškuose automobiliuose įrengta moderni saugos sistema. Tačiau net ir tai nėra šimtaprocentinė garantija, kad jūsų turtas bus apsaugotas.
„Įprastai vagys, kurie veikia neorganizuotai, renkasi paprastesnius automobilius, kur nėra įjungta ar įrengta signalizacija.
Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai yra pavagiami ir prabangūs automobiliai su modernia šiuolaikiška apsaugos sistema“, – komentavo R. Matonis.
Socialiniuose tinkluose taip pat užvirė diskusija, ar iš tiesų nauji automobiliai išardomi ir parduodami dalimis.
Mat, kam išardyti visiškai naujus ar apynaujus automobilius, jeigu jų detalių paklausa, tikėtina, nebūtų tokia didelė, o parduoti tokį automobilį Europoje – sudėtinga?
Todėl internautai svarstė, kad galbūt nauji automobiliai vagiami ne be reikalo – esą taip gali būti apeinamos ir Europos Sąjungos įvestos sankcijos prabangių automobilių eksportui į Rusiją.
Tačiau R. Matonis sako, kad tiksliai pasakyti, kur nukeliauja automobiliai, nėra paprasta. Bet atmesti tokių atvejų, jo vertinimu, negalima.
„Pastebime, kad šiemet vasaros metu buvo pavogti keli prabangūs automobiliai. Tikrai tikėtina, kad tie automobiliai nėra ardomi ir pardavinėjami dalimis. Greičiausiai jie kažkur yra šešėlinėje rinkoje parduodami“, – svarstė policijos atstovas.
R. Matonio vertinimu, iš praktikos galima pastebėti – jeigu vagysčių padidėjimas matomas tam tikru laikotarpiu, greičiausiai nusikaltimus atlieka organizuota nusikalstama grupuotė.
„Tik laiko klausimas, kada nusikalstamą veiką atliekantys asmenys įklius ir bus sulaikyti, o vagystės galiausiai liausis“, – neabejojo R. Matonis.
Dažniausi automobilių vagysčių atvejai
Pasak V. Katilienės, didelė dalis su automobiliais susijusių vagysčių dažniausiai įvykdomos tamsiu paros metu.
„Nemažai vagysčių įvykdomos miegamuosiuose rajonuose, nuošalesnėse vietose. Nebūtinai kiemuose.
Tad didesnei rizikos grupei priklauso tie vairuotojai, kurie yra linkę pasirinkti galbūt nemokamą parkavimo vietą, bet esančią kur nors pamiškėje, nuošalioje, neapšviestoje vietoje.
Kitaip tariant, tokiu atveju pagunda tiems asmenims, kurie vagia tas dalis ar automobilius, pamėginti laimę yra didesnė“, – pasakojo draudimo bendrovės atstovė.
Negana to, pasak pašnekovės, požeminės stovėjimo vietos taip pat nėra šimtaprocentinė garantija, kad jūsų automobilis bus saugus.
„Kai kuriais atvejais tokia vieta vagiams netgi yra patogesnė. Kadangi požeminėje stovėjimo aikštelėje yra gana tylu, ramu, niekas nevaikšto, lengva pasislėpti tarp kitų pastatytų automobilių.
Tad tikrai gali būti mėginama vogti automobilių dalis ir gyvenamųjų namų požeminėse stovėjimo aikštelėse“, – dėmesį atkreipė V. Katilienė.
Ji taip pat sako, kad įprastai vagišių taikiniu tampa populiariausios automobilių markės, kurios atspindi Lietuvos lengvųjų automobilių parką.
Pavyzdžiui, šiuo metu populiariausios markės, į kurias žvalgosi vagys, išlieka „Toyota“, „Audi“, BMW bei „Volkswagen“.
„Pasitaiko, kai rečiau sutinkamų automobilių dalys taip pat yra pavagiamos. Bet tai yra daugiau išimtis, tokių atvejų yra gerokai mažiau“, – pridūrė pašnekovė.
Policijos duomenimis, per metus įvykdoma apie 200–300 vagysčių, o apie 40 proc. jų pavyksta išsiaiškinti.
Visą laidos „Dienos pjūvis“ laidos įrašą galite pamatyti vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.
