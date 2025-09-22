Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Svarbi žinia šiems vairuotojams: nedelsdami kreipkitės į „Regitrą“

2025-09-22 22:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 22:39

Nors dokumentų pametimas dažnai atrodo kaip atsitiktinė smulkmena, realybė kiek kitokia. Vien per 2025 m. sausio–rugpjūčio mėnesius dėl pamesto, pavogto ar sugadinto transporto priemonės registracijos liudijimo į „Regitrą“ kreipėsi net 14 947 asmenys.

Pernai tokių atvejų per 12 mėnesių fiksuota 19871. Tai rodo, kad prarasti ar kitaip netekti šio dokumento pasitaiko kur kas dažniau, nei galima būtų manyti.

0

Pernai tokių atvejų per 12 mėnesių fiksuota 19871. Tai rodo, kad prarasti ar kitaip netekti šio dokumento pasitaiko kur kas dažniau, nei galima būtų manyti.

Be registracijos liudijimo – ne tik nepatogu, bet ir nesaugu

Transporto priemonės registracijos liudijimas – tai ne tik dokumentas, bet ir oficialus įrodymas, kad automobilis priklauso jums.

Praradus transporto priemonės registracijos liudijimą, reikia nedelsiant kreiptis į „Regitrą“ dėl naujo dokumento gavimo, tokiu būdu ankstesnis liudijimas bus paskelbtas negaliojančiu. Tai – vienas iš būdų apsisaugoti nuo galimų sukčiavimo atvejų, kai rasti dokumentai bandomi panaudoti neteisėtai.

„Pasitaiko atvejų, kai rastais dokumentais bandoma pasinaudoti, pavyzdžiui, vogtam automobiliui kitoje šalyje legalizuoti. Todėl svarbiausia – sąmoningumas ir greitis. Jei neberandate dokumento, nedelskite – užsisakykite naują registracijos liudijimą. Beje, jei nesate vairuojamos transporto priemonės savininkas, pavyzdžiui, transporto priemonė yra lizinguojama, dokumentą privalote ne tik turėti, bet ir vežiotis su savimi“, – sako Tautvydas Paliulis, „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius.

Kaip kuo skubiau gauti naują dokumentą?

Svarbu žinoti, kad naują registracijos liudijimą galima užsisakyti iš jums patogios vietos, patogiu laiku – tiesiog prisijunkite prie www.eregitra.lt ir pasirinkite paslaugą „Registruoti transporto priemonę“. Užpildžius reikiamą informaciją, dokumentą jums pristatys kurjeris arba jis bus atsiųstas į jums artimiausią siuntų terminalą. Vykti į padalinį – nereikia.

„Siekiame, kad paslaugų užsakymas būtų kuo paprastesnis – dokumentą galite užsisakyti būdami bet kur, net ir kitame pasaulio krašte. Kuo greičiau tai padarysite, tuo ramiau galėsite jaustis. Registracijos liudijimas – būtinas dokumentas, kurio tvarkingumas svarbus kiekvienam atsakingam vairuotojui“, – priduria T. Paliulis.

Jei kyla įtarimų, kad dokumentas galėjo būti pavogtas, rekomenduojama kreiptis ir į policiją. Tokiu būdu užfiksuojama vagystė, o tai padeda išvengti galimų teisinių nesklandumų ateityje.

Pasirūpinkite, kad jūsų dokumentai būtų atnaujinti ir galiojantys – tai ne tik teisinė pareiga, bet ir atsakingo vairuotojo požymis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

