Svarbi žinia šiems vairuotojams: nedelsdami kreipkitės į „Regitrą“

Pernai tokių atvejų per 12 mėnesių fiksuota 19871. Tai rodo, kad prarasti ar kitaip netekti šio dokumento pasitaiko kur kas dažniau, nei galima būtų manyti.
Be registracijos liudijimo – ne tik nepatogu, bet ir nesaugu
Transporto priemonės registracijos liudijimas – tai ne tik dokumentas, bet ir oficialus įrodymas, kad automobilis priklauso jums.
Praradus transporto priemonės registracijos liudijimą, reikia nedelsiant kreiptis į „Regitrą“ dėl naujo dokumento gavimo, tokiu būdu ankstesnis liudijimas bus paskelbtas negaliojančiu. Tai – vienas iš būdų apsisaugoti nuo galimų sukčiavimo atvejų, kai rasti dokumentai bandomi panaudoti neteisėtai.
„Pasitaiko atvejų, kai rastais dokumentais bandoma pasinaudoti, pavyzdžiui, vogtam automobiliui kitoje šalyje legalizuoti. Todėl svarbiausia – sąmoningumas ir greitis. Jei neberandate dokumento, nedelskite – užsisakykite naują registracijos liudijimą. Beje, jei nesate vairuojamos transporto priemonės savininkas, pavyzdžiui, transporto priemonė yra lizinguojama, dokumentą privalote ne tik turėti, bet ir vežiotis su savimi“, – sako Tautvydas Paliulis, „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius.
Kaip kuo skubiau gauti naują dokumentą?
Svarbu žinoti, kad naują registracijos liudijimą galima užsisakyti iš jums patogios vietos, patogiu laiku – tiesiog prisijunkite prie www.eregitra.lt ir pasirinkite paslaugą „Registruoti transporto priemonę“. Užpildžius reikiamą informaciją, dokumentą jums pristatys kurjeris arba jis bus atsiųstas į jums artimiausią siuntų terminalą. Vykti į padalinį – nereikia.
„Siekiame, kad paslaugų užsakymas būtų kuo paprastesnis – dokumentą galite užsisakyti būdami bet kur, net ir kitame pasaulio krašte. Kuo greičiau tai padarysite, tuo ramiau galėsite jaustis. Registracijos liudijimas – būtinas dokumentas, kurio tvarkingumas svarbus kiekvienam atsakingam vairuotojui“, – priduria T. Paliulis.
Jei kyla įtarimų, kad dokumentas galėjo būti pavogtas, rekomenduojama kreiptis ir į policiją. Tokiu būdu užfiksuojama vagystė, o tai padeda išvengti galimų teisinių nesklandumų ateityje.
Pasirūpinkite, kad jūsų dokumentai būtų atnaujinti ir galiojantys – tai ne tik teisinė pareiga, bet ir atsakingo vairuotojo požymis.
