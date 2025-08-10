Valančiūno prisijungimas pažymėtas Lietuvos rinktinės pergale prieš Sakartvelą

Pirmuosius mačo taškus individualiu prasiveržimu pelnė Rokas Jokubaitis, netrukus prie jo prisijungė ir Marekas Blaževičius bei Gytis Radzevičius – 6:0. Pirmuosius penkis kartvelų taškus pelnė Beka Burjanadze, tai į aikštelę iššaukė Joną Valančiūną. Į G.Radzevičiaus taškus tolimu metimu atsakė Goga Bitadze – 11:8. Persvarą sutvirtinti padėjo Igno Sargiūno tritaškis – 18:13. Tritaškį su sirena paleidęs Kristupas Žemaitis pritrūko tikslumo – 19:16.
Ąžuolas Tubelis savo klaidą ištaisė bloku ir dėjimu kitoje aikštės pusėje – 23:19. Marekas Blaževičius savalaikiu perdavimu rado R.Jokubaitį, o netrukus pasižymėjo ir pats, paversdamas persvarą dviženkle – 35:25. Paskutinė trijų sekundžių ataka baigėsi netiksliu Margirio Normanto metimu – 40:29.
Po ilgosios pertraukos taškus versti ėmėsi J.Valančiūnas, vėliau persvara stabiliai sukosi apie 15 taškų, asmeninę dėjimų sąskaitą papildė Ą.Tubelis – 53:37. Iki ketvirčio pabaigos pranašumas gerokai aptirpo – 53:45. Varžovams prisitraukus dar arčiau iš po krepšio pasižymėjo Ą.Tubelis – 55:47. Solidesnę persvarą grąžinti padėjo R.Jokubaitis ir dar kartą kamuolį sugrūdęs Ą.Tubelis – 59:47.
Mačui pasiekus finišo tiesiąją kartvelų atakos strigo, o Arnas Velička tritaškiu suapvalino skirtumą iki 20 taškų ribos (71:51). Dvi paskutinės minutės nieko nepakeitė.
Varžovai Kaune vertėsi be ryškiausios savo žvaigždės – dėl asmeninių aplinkybių rungtynes praleido Tornikė Šengelija.
Kartvelai Europos čempionatą pradės C grupėje, kartu su Kipru, Italija, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina. Lietuviai B grupėje sutiks Vokietiją, Suomiją, Didžiąją Britaniją, Švediją ir Juodkalniją.
Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estijos ekipa, o antrajame mače Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70.
Kitas rungtynes lietuviai rugpjūčio 14-ąją sužais su kaimyne Latvija.
Lietuva: Jonas Valančiūnas 11 (6 atk. kam., 5/7 dvitaškių), Ąžuolas Tubelis 10 (5 atk. kam., 2 blokai, 5/6 dvitaškių), Rokas Jokubaitis 9 (6 rez. perd., 0/3 tritaškių), Eimantas Bendžius 8, Ignas Sargiūnas ir Deividas Sirvydis po 7, Marekas Blaževičius 6, Gytis Radzevičius (4 atk. kam.) ir Arnas Velička (4 atk. kam., 6 rez. perd., 8 minutės) po 5, Laurynas Birutis 4, Margiris Normantas 3 (1/6 metimų), Kristupas Žemaitis 2, Rokas Giedraitis nepasižymėjo, Mantas Rubštavičius ir Tadas Sedekerskis nežaidė.
Sakartvelas: Sandro Mamukelashvilis 15 (2/5 tritaškių), Beka Burjanadze 9 (5 atk. kam.), Goga Bitadze 8 (5 atk. kam., 1/5 tritaškių), Kamaras Baldwinas 7 (3/13 metimų, 5 atk. kam., 3 klaidos), Giorgis Shermadinis 6 (5 atk. kam.).
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
- Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
