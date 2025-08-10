Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
45
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Valančiūno prisijungimas pažymėtas Lietuvos rinktinės pergale prieš Sakartvelą

2025-08-10 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 18:00

Lietuvos rinktinė iškovojo trečią pergalę iš eilės pasiruošimo Europos čempionatui cikle – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sekmadienio vakarą „Žalgirio“ arenoje 77:54 (19:16, 21:13, 13:16, 24:9) nugalėjo Sakartvelą.

Lietuvos rinktinė iškovojo trečią pergalę iš eilės pasiruošimo Europos čempionatui cikle – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sekmadienio vakarą „Žalgirio“ arenoje 77:54 (19:16, 21:13, 13:16, 24:9) nugalėjo Sakartvelą.

REKLAMA
45

Pirmuosius mačo taškus individualiu prasiveržimu pelnė Rokas Jokubaitis, netrukus prie jo prisijungė ir Marekas Blaževičius bei Gytis Radzevičius – 6:0. Pirmuosius penkis kartvelų taškus pelnė Beka Burjanadze, tai į aikštelę iššaukė Joną Valančiūną. Į G.Radzevičiaus taškus tolimu metimu atsakė Goga Bitadze – 11:8. Persvarą sutvirtinti padėjo Igno Sargiūno tritaškis – 18:13. Tritaškį su sirena paleidęs Kristupas Žemaitis pritrūko tikslumo – 19:16.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Asociacija „Lietuvos krepšinis" (@ltu.basketball)

REKLAMA
REKLAMA

Ąžuolas Tubelis savo klaidą ištaisė bloku ir dėjimu kitoje aikštės pusėje – 23:19. Marekas Blaževičius savalaikiu perdavimu rado R.Jokubaitį, o netrukus pasižymėjo ir pats, paversdamas persvarą dviženkle – 35:25. Paskutinė trijų sekundžių ataka baigėsi netiksliu Margirio Normanto metimu – 40:29.

REKLAMA

Po ilgosios pertraukos taškus versti ėmėsi J.Valančiūnas, vėliau persvara stabiliai sukosi apie 15 taškų, asmeninę dėjimų sąskaitą papildė Ą.Tubelis – 53:37. Iki ketvirčio pabaigos pranašumas gerokai aptirpo – 53:45. Varžovams prisitraukus dar arčiau iš po krepšio pasižymėjo Ą.Tubelis – 55:47. Solidesnę persvarą grąžinti padėjo R.Jokubaitis ir dar kartą kamuolį sugrūdęs Ą.Tubelis – 59:47.

REKLAMA
REKLAMA

Krepšinis Nemuno saloje: Lietuva – Sakartvelas
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Krepšinis Nemuno saloje: Lietuva – Sakartvelas

Mačui pasiekus finišo tiesiąją kartvelų atakos strigo, o Arnas Velička tritaškiu suapvalino skirtumą iki 20 taškų ribos (71:51). Dvi paskutinės minutės nieko nepakeitė.  

Varžovai Kaune vertėsi be ryškiausios savo žvaigždės – dėl asmeninių aplinkybių rungtynes praleido Tornikė Šengelija.

Kartvelai Europos čempionatą pradės C grupėje, kartu su Kipru, Italija, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina. Lietuviai B grupėje sutiks Vokietiją, Suomiją, Didžiąją Britaniją, Švediją ir Juodkalniją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estijos ekipa, o antrajame mače Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70.

Kitas rungtynes lietuviai rugpjūčio 14-ąją sužais su kaimyne Latvija. 

Lietuva: Jonas Valančiūnas 11 (6 atk. kam., 5/7 dvitaškių), Ąžuolas Tubelis 10 (5 atk. kam., 2 blokai, 5/6 dvitaškių), Rokas Jokubaitis 9 (6 rez. perd., 0/3 tritaškių), Eimantas Bendžius 8, Ignas Sargiūnas ir Deividas Sirvydis po 7, Marekas Blaževičius 6, Gytis Radzevičius (4 atk. kam.) ir Arnas Velička (4 atk. kam., 6 rez. perd., 8 minutės) po 5, Laurynas Birutis 4, Margiris Normantas 3 (1/6 metimų), Kristupas Žemaitis 2, Rokas Giedraitis nepasižymėjo, Mantas Rubštavičius ir Tadas Sedekerskis nežaidė.

REKLAMA

Sakartvelas: Sandro Mamukelashvilis 15 (2/5 tritaškių), Beka Burjanadze 9 (5 atk. kam.), Goga Bitadze 8 (5 atk. kam., 1/5 tritaškių), Kamaras Baldwinas 7 (3/13 metimų, 5 atk. kam., 3 klaidos), Giorgis Shermadinis 6 (5 atk. kam.).

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva 
  • Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija 
  • Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 
  • Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę ( nuotr. LKF)
Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę (30)
Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas (nuotr. SCANPIX)
Tadas Sedekerskis – apie antruosius varžovus turkus, Valančiūną ir palyginimą su Saboniu (2)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: kur ir kada stebėti? (33)
Rimas Kurtinaitis (BNS nuotr.)
Kurtinaitis įvardino rinktinės tikslus ir žaidėją, turintį garantuotą vietą komandoje (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-08-10 19:39
kad, zaidzia su Gruzija , o ne su kazkokiu skartvelu by belu.. Visame pasaulyje gruzinai, Gruzija, Georgia, o bauduvos rsp prisigalvoje sakartvelu chu jelu.. A, dar kiiiyyjivu chujievuuu....
Atsakyti
Tarp kitko
Tarp kitko
2025-08-10 19:34
Tie Sakartvelai vos ne kiekvienam kaime prisistate Lietuvos draugo Stalin biustu ir statulu
Atsakyti
kodel tau rupi?
kodel tau rupi?
2025-08-10 19:10
nusispjaut kaip ji vadina,niekam nerupi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų