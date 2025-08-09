Kurtinaitis: apie Valančiūno padėtį, Sakartvelą ir rinktinės stadiją

„Turėjome penkias dienas ramiai pasitreniruoti. Visi atsitraukę nuo šeimų ir kasdienių problemų susikaupė labai gerai, rodė puikią darbo etiką. Buvo kelių mikrotraumų, bet viskas susitvarkė. Nors tai draugiškos rungtynės, žiūriu į žaidimo kokybę, o ji man patiko – agresija, greitis, darbštumas visas 40 minučių. To ir siekėme. Dabar šiek tiek mažinsime krūvį, nes rungtynių daugėja, tačiau pagrindinis žaidimo rėmas išliks, o mes šlifuosime detales. Esame teisingame kelyje, nors gal anksti taip tvirtinti. Pakeitėme žaidimo stilių ir, tikiuosi, judėsime į priekį be sustojimo“, – kalbėjo strategas.
Aiškindamas, kokias detales reikia gerinti, treneris teigė: „Yra daug gerų dalykų, bet ir nemažai, kur dar reikia dirbti. Vaizdo peržiūra, suplanuota pusvalandžiui, užtruko valandą ir 15 minučių. Reikia vizualiai parodyti, kad vėliau galėtume tai įgyvendinti aikštėje. Turime problemų dėl spacingo – reikia tiksliai žinoti, kada statyti užtvarą, kada kirsti. Maloniai nustebino lietuvių krepšinio IQ – visi iš skirtingų klubų ir mokyklų, bet greitai perpranta, ką norime pasakyti.“
Kalbėdamas apie Jono Valančiūno įsiliejimą, R. Kurtinaitis sakė: „Dirbame pilnu krūviu. Situacija dvejopa – norėtume paspartinti jo įėjimą į formą, nes jis treniravosi tik individualiai, bet negalime forsuoti tiek, kad gautų traumą. Į Turkiją jo neleido, dvejoju, ar leisiu rytoj, nes rungtynėse vis tiek atiduodi maksimumą. Po ilgesnės pertraukos reikia protingai įvesti į komandos greitį. Jis dirba noriai, viskas gerai – sunku, bet taip turi būti. Jokių priekaištų jam neturiu.“
Aptardamas būsimas rungtynes su Sakartvelu, strategas teigė: „Nemanau, kad jie stipresni už Turkiją. Tiesa, turkai žaidė be Larkino, kuris sudaro 40 proc. jų pajėgumo. Kartvelai nėra nei geresni, nei blogesni – jie irgi ruošiasi čempionatui. Nebus lengva. Svarbiausia po dviejų pergalių neprarasti susikaupimo ir nemanyti, kad esame ypatingi. Tai tik draugiškos rungtynės, bet malonu laimėti – turime ugdyti nugalėtojų mentalitetą. Žaisime krepšinio Mekoje, tad tikslas – išspausti iš žaidėjų maksimumą. Stabilumo dar trūksta – vieni žaidžia gerai, kiti prasčiau – bet kovosime dėl pergalės.“
