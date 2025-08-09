Lietuvos šokėjai pasaulio žaidynėse Čengdu liko per žingsnį nuo finalo

Pirmajame varžybų etape lietuviai pelnė 175,67 taško, užėmė 7-ą vietą tarp 23 porų ir užtikrintai iškopė į pusfinalį. Vėliau pusfinalyje S. Seikauskas ir L. Norušaitė surinko 177,67 tšk., vėl buvo 7-i tarp 14 geriausių porų ir liko per plauką nuo patekimo į finalinį šešetą.
Auksą finale laimėjo Moldovos atstovai – Anastasija Glazunova ir Aleksejus Gluchovas (196,58). Finale geriausiai buvo įvertinti visi 5 jų šokiai (valsas, tango, Vienos valsas, lėtas fokstrotas ir kvikstepas). Sidabras atiteko rumunams Andreeai Matei ir Raresui Cojocui (193), o bronza – Lenkijos atstovams Madarai Freibergai ir Dariuszui Myckai (188,04). Tiesa, M. Freiberga yra kilusi iš Latvijos.
Lietuva didžiausias viltis pasaulio žaidynėse sieja su breiko šokėja Dominika Banevič – Bgirl Nicka. Ji startuoti turėtų rugpjūčio 16 d.
