Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai pasaulio žaidynėse Čengdu liko per žingsnį nuo finalo

2025-08-09 19:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 19:11

Čengdu (Kinija) vykstančiose pasaulio žaidynėse šeštadienį netoli vietos finale liko Lietuvos standartinių šokių pora – Simas Seikauskas ir Liucija Norušaitė.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Čengdu (Kinija) vykstančiose pasaulio žaidynėse šeštadienį netoli vietos finale liko Lietuvos standartinių šokių pora – Simas Seikauskas ir Liucija Norušaitė.

REKLAMA
0

Pirmajame varžybų etape lietuviai pelnė 175,67 taško, užėmė 7-ą vietą tarp 23 porų ir užtikrintai iškopė į pusfinalį. Vėliau pusfinalyje S. Seikauskas ir L. Norušaitė surinko 177,67 tšk., vėl buvo 7-i tarp 14 geriausių porų ir liko per plauką nuo patekimo į finalinį šešetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Auksą finale laimėjo Moldovos atstovai – Anastasija Glazunova ir Aleksejus Gluchovas (196,58). Finale geriausiai buvo įvertinti visi 5 jų šokiai (valsas, tango, Vienos valsas, lėtas fokstrotas ir kvikstepas). Sidabras atiteko rumunams Andreeai Matei ir Raresui Cojocui (193), o bronza – Lenkijos atstovams Madarai Freibergai ir Dariuszui Myckai (188,04). Tiesa, M. Freiberga yra kilusi iš Latvijos.

Lietuva didžiausias viltis pasaulio žaidynėse sieja su breiko šokėja Dominika Banevič – Bgirl Nicka. Ji startuoti turėtų rugpjūčio 16 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų