Rybakinos trenerio Vukovo diskvalifikacija atšaukta: WTA patenkino skundą

S. Vukovas buvo diskvalifikuotas vieneriems metams, tačiau dabar WTA atstovai „The Athletic“ patvirtino, kad sankcijos treneriui buvo panaikintos, patenkinus skundą. Nuo šiol S. Vukovas vėl galės keliauti su E. Rybakina po įvairius turnyrus WTA dar pridėjo, kad darys viską, jog užtikrintų visų žaidėjų saugumą turnyruose.
Exclusive: Stefano Vukov, who in January was given a one-year ban by the WTA for his treatment of Elena Rybakina, has had his suspension lifted on appeal
Šią žiemą WTA skelbė, kad S. Vukovas pažeidė elgesio kodeksą. Teigiama, kad S. Vukovas vadino E. Rybakiną „kvaila“ ir aiškino, kad „jei ne jis, tai Rybakina Rusijoje kastų bulves“. Išvadose rašyta, kad S. Vukovas kėlė per didelį psichologinį spaudimą E. Rybakinai, kuri galiausiai apsiverkė, o jos kūnas neatlaikė per didelių krūvių ir tenisininkei pasireiškė įvairūs negalavimai.
Išvadose rašyta, kad pernai, kai E. Rybakina norėjo nutraukti bendradarbiavimą su S. Vukovu, šis jos palikti nenorėjo, persekiojo ir rašinėjo žinutes, pažeisdamas WTA reikalavimą apriboti kontaktus su E. Rybakina. Teigta, jog yra nemažai įrodymų, kad E. Rybakina ir 12 metų vyresnis S. Vukovas buvo užmezgę romaną. Melburne S. Vukovas ir E. Rybakina buvo apsigyvenę tame pačiame viešbučio kambaryje.
E. Rybakina praėjusių metų pabaigoje paskelbė, kad pradės darbą su ilgamečiu Novako Djokovičiaus treneriu Goranu Ivaniševičiumi. Vėliau Kazachstano atstovė visus nustebino, pareikšdama, kad į jos komandą grįš S. Vukovas ir bent jau viešai visada neigė, kad S. Vukovas su ja elgėsi nederamai. Tada WTA išplatino pranešimą apie pradėtą tyrimą dėl S. Vukovo elgesio ir atsisakė įleisti jį į „Australian Open“ turnyrą. Po pasitraukimo iš „Australian Open“ E. Rybakina pareiškė, kad su G. Ivaniševičiumi nebedirbs.
