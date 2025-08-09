Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Rybakinos trenerio Vukovo diskvalifikacija atšaukta: WTA patenkino skundą

2025-08-09 18:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 18:57

Praėjusį vakarą pasirodė pranešimai apie tai, kad WTA panaikino Kazachstano žaidėjos Elenos Rybakinos (WTA-10) treneriui Stefano Vukovui skirtą diskvalifikaciją.

Elena Rybakina | Scanpix nuotr.

Praėjusį vakarą pasirodė pranešimai apie tai, kad WTA panaikino Kazachstano žaidėjos Elenos Rybakinos (WTA-10) treneriui Stefano Vukovui skirtą diskvalifikaciją.

REKLAMA
0

S. Vukovas buvo diskvalifikuotas vieneriems metams, tačiau dabar WTA atstovai „The Athletic“ patvirtino, kad sankcijos treneriui buvo panaikintos, patenkinus skundą. Nuo šiol S. Vukovas vėl galės keliauti su E. Rybakina po įvairius turnyrus WTA dar pridėjo, kad darys viską, jog užtikrintų visų žaidėjų saugumą turnyruose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią žiemą WTA skelbė, kad S. Vukovas pažeidė elgesio kodeksą. Teigiama, kad S. Vukovas vadino E. Rybakiną „kvaila“ ir aiškino, kad „jei ne jis, tai Rybakina Rusijoje kastų bulves“. Išvadose rašyta, kad S. Vukovas kėlė per didelį psichologinį spaudimą E. Rybakinai, kuri galiausiai apsiverkė, o jos kūnas neatlaikė per didelių krūvių ir tenisininkei pasireiškė įvairūs negalavimai.

REKLAMA

Išvadose rašyta, kad pernai, kai E. Rybakina norėjo nutraukti bendradarbiavimą su S. Vukovu, šis jos palikti nenorėjo, persekiojo ir rašinėjo žinutes, pažeisdamas WTA reikalavimą apriboti kontaktus su E. Rybakina. Teigta, jog yra nemažai įrodymų, kad E. Rybakina ir 12 metų vyresnis S. Vukovas buvo užmezgę romaną. Melburne S. Vukovas ir E. Rybakina buvo apsigyvenę tame pačiame viešbučio kambaryje.

E. Rybakina praėjusių metų pabaigoje paskelbė, kad pradės darbą su ilgamečiu Novako Djokovičiaus treneriu Goranu Ivaniševičiumi. Vėliau Kazachstano atstovė visus nustebino, pareikšdama, kad į jos komandą grįš S. Vukovas ir bent jau viešai visada neigė, kad S. Vukovas su ja elgėsi nederamai. Tada WTA išplatino pranešimą apie pradėtą tyrimą dėl S. Vukovo elgesio ir atsisakė įleisti jį į „Australian Open“ turnyrą. Po pasitraukimo iš „Australian Open“ E. Rybakina pareiškė, kad su G. Ivaniševičiumi nebedirbs.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų