TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Paula Badosa praleis „US Open“ turnyrą: ispanė paaiškino savo sprendimą

2025-08-09 18:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 18:48

Traumų kamuojama buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa (WTA-12) pranešė, kad praleis paskutinį sezono „Didžiojo kirčio“ turnyrą – „US Open“.

Paula Badosa | „Stop“ kadras

0

„Skaudančia širdimi pranešu, kad nedalyvausiu šių metų „US Open“ turnyre. Priimti šį sprendimą buvo labai sunku. Pernai puikiai pasirodžiau Niujorke ir jaučiu stiprų ryšį su šiuo miestu bei jo fanais. Dėl šių priežasčių sprendimas trauktis iš turnyro buvo labai sunkus emociškai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Noriu padėkoti visiems, kurie mane palaiko. Dabar turiu pasirūpinti savo sveikata ir pilnai atsistatyti, kad galėčiau į kortą grįžti būdama dar stipresnė. Visiems žaidėjams linkiu sėkmės. Aš tikrai pasiilgsiu Niujorko fanų ir tikiuosi, kad galėsiu čia sugrįžti kaip įmanoma anksčiau“, – rašė P. Badosa.

Pernai ispanė sužaidė geriausią karjeros „US Open“ turnyrą, kai pasiekė ketvirtfinalį.

P. Badosos sprendimas taip pat atlaisvino vieną vietą naujo formato „US Open“ mišrių dvejetų turnyre. Ten ispanė planavo suvienyti jėgas su Jacku Draperiu.

P. Badosa – ne pirma aukščiausio lygio tenisininkė, kuri negalės žaisti šių metų „US Open“ turnyre. Kiek anksčiau dėl atliktos operacijos iš dalyvių sąrašo išsibraukė ir olimpinė čempionė kinė Qinwen Zheng (WTA-7).

Šių metų „US Open“ turnyras bus brangiausias istorijoje – bendras prizų fondas sieks net 90 mln. JAV dolerių. Pagrindinio etapo kovos prasidės rugpjūčio 24 d.

