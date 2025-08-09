Paula Badosa praleis „US Open“ turnyrą: ispanė paaiškino savo sprendimą

„Skaudančia širdimi pranešu, kad nedalyvausiu šių metų „US Open“ turnyre. Priimti šį sprendimą buvo labai sunku. Pernai puikiai pasirodžiau Niujorke ir jaučiu stiprų ryšį su šiuo miestu bei jo fanais. Dėl šių priežasčių sprendimas trauktis iš turnyro buvo labai sunkus emociškai.
Noriu padėkoti visiems, kurie mane palaiko. Dabar turiu pasirūpinti savo sveikata ir pilnai atsistatyti, kad galėčiau į kortą grįžti būdama dar stipresnė. Visiems žaidėjams linkiu sėkmės. Aš tikrai pasiilgsiu Niujorko fanų ir tikiuosi, kad galėsiu čia sugrįžti kaip įmanoma anksčiau“, – rašė P. Badosa.
From earlier today... Paula Badosa, quarterfinalist in 2024, will miss the #USOpen. Second top player to miss the event after Zheng Qinwen.
Badosa will also miss the mixed doubles event (entered directly with Draper). Half of that list will end up withdrawing I'm pretty sure. pic.twitter.com/csId9UWUrHREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) August 9, 2025
Pernai ispanė sužaidė geriausią karjeros „US Open“ turnyrą, kai pasiekė ketvirtfinalį.
P. Badosos sprendimas taip pat atlaisvino vieną vietą naujo formato „US Open“ mišrių dvejetų turnyre. Ten ispanė planavo suvienyti jėgas su Jacku Draperiu.
P. Badosa – ne pirma aukščiausio lygio tenisininkė, kuri negalės žaisti šių metų „US Open“ turnyre. Kiek anksčiau dėl atliktos operacijos iš dalyvių sąrašo išsibraukė ir olimpinė čempionė kinė Qinwen Zheng (WTA-7).
Šių metų „US Open“ turnyras bus brangiausias istorijoje – bendras prizų fondas sieks net 90 mln. JAV dolerių. Pagrindinio etapo kovos prasidės rugpjūčio 24 d.
