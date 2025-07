Dimitrovo trauma nutraukė įspūdingą 58 „Didžiojo kirčio“ turnyrų seriją

Bulgaras traumą patyrė Vimbldono aštuntfinalyje. Ten G. Dimitrovas 6:3, 7:5, 2:2 dominavo prieš geriausią pasaulio žaidėją italą Janniką Sinnerį ir buvo netoli pergalės, kai bulgarui dalinai plyšo raumuo krūtinės srityje. G. Dimitrovas dar prašė medicininės pertraukėlės, bet stebuklas neįvyko ir jam teko trauktis iš Vimbldono bei atiduoti pergalę J. Sinneriui.

Po kelių dienų buvo skelbiama, jog bulgaras be teniso turėtų praleisti tik kiek daugiau nei mėnesį. Deja, panašu, kad reabilitacija nesiklosto taip sėkmingai, kaip buvo prognozuota, nes jau aišku, kad G. Dimitrovas nežais mažiausiai 2 mėnesius.

Grigor Dimitrov will skip US Open, after 58 consecutive grand slam appearances. He is not 100% recovered.https://t.co/KmiFaGQHC1 pic.twitter.com/taqJd3mPiW