„US Open“ mišrių dvejetų turnyro pokyčiai: reitingų lyderiai lieka už borto dėl naujo formato

Kai kurie teniso fanai tokį sprendimą sveikina. Dabar mišrių dvejetų turnyre bus galima išvysti tokias žvaigždes kaip Jannikas Sinneris, Carlosas Alcarazas, Iga Swiatek, Novakas Djokovičius ir kiti – praktiškai visus geriausius pasaulio tenisininkus ir tenisininkes.

Visgi, yra ir kita stovykla, kuri teigia, kad dėl naujojo formato mišrūs dvejetai praras prestižą ir primins parodomąjį, o ne „Didžiojo kirčio“ turnyrą. Pasikeitimas labai piktina dvejetų žvaigždes, kurioms patekti į turnyrą dabar bus daug sunkiau, mat jie nėra tokie garsūs kaip vienetų žaidėjai.

Dabar susidarė absurdiška situacija, jog ATP ir WTA dvejetų reitingo lyderiai – Marcelo Arevalo ir Katerina Siniakova – kartu negauna tiesioginio kelialapio į „US Open“ mišrių dvejetų turnyrą. Jiems belieka tikėtis gauti vardinį kvietimą. Tokia situacija susiklostė todėl, kad žaidėjai į šių metų mišrių dvejetų turnyrą atrenkami pagal reitingą vienetuose.

„Kai du dvejetų reitingų lyderiai negali patekti į turnyrą, tuomet tiesiog nebelieka ką pridurti. Kaip vertinčiau šansus, kad mes gausime vardinį kvietimą? 5 balais iš 10. Tikrai nenustebsiu, jei mūsų ten nepakvies“, – sakė K. Siniakova.

Katerina Siniakova, who's applied for a wildcard to get into the US Open mixed doubles event, had this to say:



"When two world number ones in doubles don't get into the tournament, there's probably nothing more to say about it." pic.twitter.com/prRSPJLBoG

