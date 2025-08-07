„US Open“ turnyre – didžiausias prizinis fondas teniso istorijoje

Organizatoriai paskelbė, kad turnyro prizinis fondas, lyginant su 2024 m., išaugs 20 proc. ir pasieks net 90 mln. JAV dolerių. Tai bus brangiausias turnyras teniso istorijoje.
Vyrų ir moterų vienetų varžybų nugalėtojams atiteks rekordiniai prizai – net po 5 mln. JAV dolerių. Finalininkai susižers 2,5 mln. JAV dolerių.
Įdomu tai, kad „US Open“ turnyre šių metų finalininkai uždirbs daugiau nei 2025 m. „Australian Open“ čempionai, gavę maždaug po 2,15 mln. JAV dolerių. „Roland Garros“ vienetų čempionai šiemet uždirbo maždaug po 2,9 mln. JAV dolerių, o arčiausiai „US Open“ pagal prizinį fondą esančio Vimbldono turnyro nugalėtojai gavo maždaug po 4,115 mln. JAV dolerių.
