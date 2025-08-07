Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre – didžiausias prizinis fondas teniso istorijoje

2025-08-07 15:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 15:45

Jau mažiau nei po 2 savaičių Niujorke (JAV) prasidės prestižinis „Didžiojo kirčio“ serijos „US Open“ teniso turnyras.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Jau mažiau nei po 2 savaičių Niujorke (JAV) prasidės prestižinis „Didžiojo kirčio“ serijos „US Open“ teniso turnyras.

0

Organizatoriai paskelbė, kad turnyro prizinis fondas, lyginant su 2024 m., išaugs 20 proc. ir pasieks net 90 mln. JAV dolerių. Tai bus brangiausias turnyras teniso istorijoje.

Vyrų ir moterų vienetų varžybų nugalėtojams atiteks rekordiniai prizai – net po 5 mln. JAV dolerių. Finalininkai susižers 2,5 mln. JAV dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdomu tai, kad „US Open“ turnyre šių metų finalininkai uždirbs daugiau nei 2025 m. „Australian Open“ čempionai, gavę maždaug po 2,15 mln. JAV dolerių. „Roland Garros“ vienetų čempionai šiemet uždirbo maždaug po 2,9 mln. JAV dolerių, o arčiausiai „US Open“ pagal prizinį fondą esančio Vimbldono turnyro nugalėtojai gavo maždaug po 4,115 mln. JAV dolerių.

