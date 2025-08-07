Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Raducanu jau septintą kartą pakeitė trenerį: prie komandos prisijungė ilgametis Nadalio stovyklos narys

2025-08-07 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 15:29

2021 m. „US Open“ čempionė Emma Raducanu (WTA-33) net 7-ą kartą per savo dar neilgą profesionalės karjerą pakeitė trenerį. Pranešama, kad nuo šiol E. Raducanu dirbs su ispanu Francisco Roigu.

Emma Raducanu | „Stop“ kadras

2021 m. „US Open" čempionė Emma Raducanu (WTA-33) net 7-ą kartą per savo dar neilgą profesionalės karjerą pakeitė trenerį. Pranešama, kad nuo šiol E. Raducanu dirbs su ispanu Francisco Roigu.

0

Keletą pastarųjų mėnesių su E. Raducanu dirbo teniso analitikas ir komentatorius Markas Petchey. Jis vienu metu derino kelis darbus, tad britė ieškojo specialisto, kuris galėtų jai skirti daugiau laiko.

F. Roigas labiausiai žinomas dėl to, kad buvo pagrindinis Toni Nadalio pagalbininkas, kai šis treniravo Rafaelį Nadalį. Vėliau F. Roigas trumpai treniravo italą Matteo Berrettini.

Teigiama, kad M. Petchey bent jau artimiausiu metu liks E. Raducanu stovykloje ir padės naujajam treneriui apsiprasti su darbu.

„Ką tik pradėjau darbus su naujuoju treneriu. Kol kas viskas klostosi puikiai. Jis turi labai daug patirties ir aš džiaugiuosi, kad dabar jį turiu savo stovykloje“, – „Sky Sports“ sakė britė.

