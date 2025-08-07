Raducanu jau septintą kartą pakeitė trenerį: prie komandos prisijungė ilgametis Nadalio stovyklos narys

Keletą pastarųjų mėnesių su E. Raducanu dirbo teniso analitikas ir komentatorius Markas Petchey. Jis vienu metu derino kelis darbus, tad britė ieškojo specialisto, kuris galėtų jai skirti daugiau laiko.
F. Roigas labiausiai žinomas dėl to, kad buvo pagrindinis Toni Nadalio pagalbininkas, kai šis treniravo Rafaelį Nadalį. Vėliau F. Roigas trumpai treniravo italą Matteo Berrettini.
Emma Raducanu has a new coach! She has agreed a deal to work with Spaniard Francisco Roig until the end of the year.
The 57-year-old spent 18 years with Rafa Nadal as No2 coach to Uncle Toni. He most recently coached Berrettini for a year from 2022-2023 ...contREKLAMA— Matthew Lambwell (@matthewrlambert) August 4, 2025
Teigiama, kad M. Petchey bent jau artimiausiu metu liks E. Raducanu stovykloje ir padės naujajam treneriui apsiprasti su darbu.
„Ką tik pradėjau darbus su naujuoju treneriu. Kol kas viskas klostosi puikiai. Jis turi labai daug patirties ir aš džiaugiuosi, kad dabar jį turiu savo stovykloje“, – „Sky Sports“ sakė britė.
