Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Milano klubui – Dončičiaus kirtis dėl neatvykusių rinktinės žaidėjų

2025-08-07 15:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 15:14

Los Andželo „Lakers“ žvaigždė Luka Dončičius jau prisijungė prie Slovėnijos rinktinės ir ruošiasi 2025 m. Europos čempionatui.

Luka Dončičius | Organizatorių nuotr.

Los Andželo „Lakers“ žvaigždė Luka Dončičius jau prisijungė prie Slovėnijos rinktinės ir ruošiasi 2025 m. Europos čempionatui.

REKLAMA
0

Nors L. Dončičius kartu su komanda, Slovėnijai turnyre teks verstis be dviejų svarbių žaidėjų.

Milano „Olimpia“ vidurio puolėjas Joshas Nebo ir Vlatko Čančaras praleis Europos pirmenybes po traumų kamuotų 2024–2025 m. sezonų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Dončičius subtiliai kritikavo „Olimpi“ klubą, kuris, jo manymu, neleido šiems žaidėjams prisijungti prie rinktinės.

REKLAMA
REKLAMA

„Nekaltinu jų nė kiek. Kiek žinau, tai buvo klubo sprendimas, – sakė L. Dončičius. – Juokinga, kai tokio lygio klubas kaip „Lakers“ leidžia man žaisti už rinktinę, o klubas kaip Milano – ne.

REKLAMA

Nenoriu per daug kištis į tai, bet, mano nuomone, galutinis sprendimas turėtų priklausyti pačiam žaidėjui. Tai tik mano požiūris, tačiau šiuo atveju šie du nėra dėl nieko kalti.“

L. Dončičius taip pat patvirtino, kad iš „Lakers“ pusės neturi jokių apribojimų.

„Neturiu jokių suvaržymų – klubas man suteikia visišką laisvę ir visapusiškai palaiko“, – pažymėjo Slovėnijos lyderis.

Primename, kad rugpjūčio 15 dieną slovėnai Šiauliuose susitiks su Lietuva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų