Milano klubui – Dončičiaus kirtis dėl neatvykusių rinktinės žaidėjų

Nors L. Dončičius kartu su komanda, Slovėnijai turnyre teks verstis be dviejų svarbių žaidėjų.
Milano „Olimpia“ vidurio puolėjas Joshas Nebo ir Vlatko Čančaras praleis Europos pirmenybes po traumų kamuotų 2024–2025 m. sezonų.
L. Dončičius subtiliai kritikavo „Olimpi“ klubą, kuris, jo manymu, neleido šiems žaidėjams prisijungti prie rinktinės.
„Nekaltinu jų nė kiek. Kiek žinau, tai buvo klubo sprendimas, – sakė L. Dončičius. – Juokinga, kai tokio lygio klubas kaip „Lakers“ leidžia man žaisti už rinktinę, o klubas kaip Milano – ne.
Nenoriu per daug kištis į tai, bet, mano nuomone, galutinis sprendimas turėtų priklausyti pačiam žaidėjui. Tai tik mano požiūris, tačiau šiuo atveju šie du nėra dėl nieko kalti.“
L. Dončičius taip pat patvirtino, kad iš „Lakers“ pusės neturi jokių apribojimų.
„Neturiu jokių suvaržymų – klubas man suteikia visišką laisvę ir visapusiškai palaiko“, – pažymėjo Slovėnijos lyderis.
Primename, kad rugpjūčio 15 dieną slovėnai Šiauliuose susitiks su Lietuva.
