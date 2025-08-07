Vilius Gaubas po sunkaus trijų setų mūšio Bonoje pateko į ATP „Challenger“ ketvirtfinalį

Pirmojo seto pradžioje V. Gaubas dominavo (4:1), bet vėliau pasipylė lietuvio neišprovokuotos klaidos ir jis pralaimėjo 5 geimus paeiliui. Antrojo seto ketvirtajame geime V. Gaubas nerealizavo dviejų „break pointų“. Dar tris tokias progas lietuvis susikūrė šeštajame geime ir šį kartą sugebėjo perimti iniciatyvą (4:2). Įgytą persvarą lietuvis išlaikė iki seto pabaigos.
Tenisininkai lemiamo seto pradžioje apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Trečiajame geime V. Gaubas realizavo dar vieną „break pointą“ ir nuo to momento neleido suabejoti savo pranašumu. Lietuvis galėjo susikrauti ir didesnę persvarą, bet septintajame geime, pirmaudamas 40:0, nelaimėjo varžovo padavimų serijos. Devintajame geime V. Gaubas taip neklydo ir po čeko padavimų įtvirtino pergalę.
V. Gaubas 73 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu (M. Krumichas – tik 51 proc.). Kiti tenisininkų rodikliai taip stipriai nesiskyrė.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
M. Krumichas 2020 m. buvo pakilęs iki 21-os vietos ITF jaunių reitinge. Tais pačiais metais čekas su porininku Daliboru Svrčina pasiekė „Roland Garros“ jaunių dvejetų pusfinalį.
Vyrų tenise čekui kol kas nėra lengva įsitvirtinti. ATP reitinge M. Krumichas nėra pakilęs aukščiau 314-os vietos. Čekas yra laimėjęs 5 ITF vyrų vienetų turnyrus: visus M25 kategorijos žaidžiant ant grunto. Ši danga, kuri paranki ir V. Gaubui, naudojama ir turnyre Bonoje.
Paskutiniai čeko titulai iškovoti dar 2023 m. Pernai ir šiemet M. Krumicho pozicijos reitinge ėmė prastėti. Šiame sezone čekas žaidė vieno žemiausio rango ITF turnyro Egipte finale, bet ten triumfuoti nesugebėjo. ATP „Challenger“ turnyre M. Krumichas šiemet toliausiai buvo nukeliavęs iki ketvirtfinalio.
V. Gaubui pergalė atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų ir 2635 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauks garsus argentinietis, buvusi 49-oji pasaulio raketė Federico Coria (ATP-154) arba praėjusią savaitę jau nugalėtas austras Joelis Schwaerzleris (ATP-354).
V. Gaubas artimiausiu metu praras net 75 pernai iškovotus ATP reitingo taškus, tad jam šiomis savaitėmis reikia gerų pasirodymų, norint stipriai nenukristi žemyn.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bonoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
