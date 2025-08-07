„Šiaulių“ komandą sustiprino Kariniauskas

31-erių 199 cm ūgio gynėjas pastaruosius du sezonus atstovavo Vilniaus „Wolves“ komandai, su kuria be vietinių turnyrų varžėsi ir Europos taurėje.
„Prie jaunos ir dar besiformuojančios komandos pridėjome labai svarbios patirties, – apie naujoką kalbėjo komandos sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Tai žaidėjas, kurį su treneriu gerai pažįstame jau daugelį metų. Jis puikiai išmano Lietuvos krepšinio virtuvę ir neabejotinai pridės mums brandos bei stabilumo. Džiaugiamės, kad pavyko jį prisivilioti į Šiaulius.“
2014-2015 m. sezone atstovaudamas Kauno „Žalgiriui“, aikštės generolas rungtyniavo vienoje komandoje su dabartiniu „Šiaulių“ vyriausiuoju treneriu Dariumi Songaila.
Per savo karjerą gynėjas Lietuvoje taip pat žaidė Vilniaus „Ryto“, Utenos „Juventus“, Panevėžio „Lietkabelio“ ir Kėdainių „Nevėžio“ komandose. Kariniauskas du kartus yra tapęs LKL čempionu. Užsienyje krepšininkas atstovavo klubams Rumunijoje, Italijoje, Graikijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Vokietijoje.
Naujasis Saulės miesto ekipos narys ne kartą buvo apsivilkęs ir nacionalinės šalies ekipos marškinėlius, o pastarąjį kartą Lietuvos rinktinėje žaidė 2023 m., kai varžėsi pasaulio pirmenybėse. Ten jo vidurkiai siekė 5,5 taško ir 4 rezultatyvius perdavimus.
