„Baskonia“ gretose – NBA dėjimų konkurso nugalėtojas

Nuo 2018 iki 2024 metų H. Diallo žaidė NBA.
Jis atstovavo tokioms komandoms kaip Oklahomos „Thunder“, Detroito „Pistons“ ir Vašingtono „Wizards“.
Krepšininkas buvo pašauktas 45-uoju šaukimu naujokų biržoje ir per karjerą NBA sužaidė 265 rungtynes. Vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 19 minučių, pelnydavo 8,6 taško, atkovodavo 3,8 kamuolio ir atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo.
2019 metais atletas tapo NBA dėjimų konkurso nugalėtoju.
Praėjusiame sezone H. Diallo rungtyniavo Kinijoje, kur atstovavo Šansi „Loongs“ ekipai.
