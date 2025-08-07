Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Baskonia“ gretose – NBA dėjimų konkurso nugalėtojas

2025-08-07 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 13:20

Vitorijos „Baskonia“ klubas paskelbė apie naują papildymą – komanda sudarė dvejų metų sutartį su gynėju Hamidou Diallo. 27-erių amerikietis į Ispaniją atvyksta po žaidimo NBA lygoje.

Hamidou Diallo | Scanpix nuotr.

Vitorijos „Baskonia“ klubas paskelbė apie naują papildymą – komanda sudarė dvejų metų sutartį su gynėju Hamidou Diallo. 27-erių amerikietis į Ispaniją atvyksta po žaidimo NBA lygoje.

REKLAMA
0

Nuo 2018 iki 2024 metų H. Diallo žaidė NBA. 

Jis atstovavo tokioms komandoms kaip Oklahomos „Thunder“, Detroito „Pistons“ ir Vašingtono „Wizards“.

Krepšininkas buvo pašauktas 45-uoju šaukimu naujokų biržoje ir per karjerą NBA sužaidė 265 rungtynes. Vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 19 minučių, pelnydavo 8,6 taško, atkovodavo 3,8 kamuolio ir atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo.

2019 metais atletas tapo NBA dėjimų konkurso nugalėtoju.

Praėjusiame sezone H. Diallo rungtyniavo Kinijoje, kur atstovavo Šansi „Loongs“ ekipai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų