TV3 naujienos > Sportas

Jonavos ekipa išsaugojo Estijos krepšininką

2025-08-07 13:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 13:25

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai ekipoje rungtyniavusiu Mihkeliu Kirvesu.

Mikhelas Kirvesas | LKL nuotr.

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai ekipoje rungtyniavusiu Mihkeliu Kirvesu.

0

28 metų 200 cm ūgio vidurio puolėjas 2024/2025 LKL sezone atstovaudamas Jonavos ekipą per 19 minučių įmesdavo 8 taškus, atkovodavo 3,8 kamuolio ir rinkdavo 8,2 naudingumo balo.

Į komandą pernai rudenį persikėlęs estas buvo patenkintas sąlygomis Jonavoje: „Jonava, nors ir mažas, bet itin jaukus miestas, kur kartu su šeima jautėmės lyg namuose. Sirgalių palaikymas čia taip pat ypatingas, o sudėjus visus faktorius - tai puiki vieta žaisti krepšinį. Tikiuosi turėsime dar vieną sėkmingą sezoną.”

Su puolėju pasirašyta vienų metų sutartis.

