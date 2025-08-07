Butvilas po kovos su Gasquet Ispanijoje įvardijo pagrindinius sezono tikslus

Lietuvis turnyrą pradėjo dramatiška pergale 3:6, 6:2, [11:9] prieš Miguelį Avendano, bet pusfinalyje 4:6, 6:7 (5:7) nusileido legendiniam Richardui Gasquet. Prancūzo finale lauks akistata su austru Dominicu Thiemu. Įdomu tai, kad abu šie žaidėjai oficialiai yra baigę karjeras tenise, tačiau kartas nuo karto vis dar pasirodo įvairiuose turnyruose.
E. Butvilas turnyro metu taip pat trumpai pakomentavo savo tikslus likusiai sezono daliai.
„Vienas didžiausių mano tikslų yra žaidimas „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Negalėjau šiemet žaisti Australijoje, bet vėliau dalyvavau „Roland Garros“ ir Vimbldono kvalifikacijose. Netrukus išvyksiu į „US Open“ kvalifikaciją.
Noriu toliau mokytis teniso subtilybių, siekti pergalių ir augti kaip žmogus. Šį sezoną norėčiau užbaigti užsitikrinęs vietą kitų metų „Australian Open“ turnyre“, - vietos žiniasklaidai pasakojo E. Butvilas.
