Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tadas Sedekerskis – apie antruosius varžovus turkus, Valančiūną ir palyginimą su Saboniu

2025-08-07 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 12:50

Praėjusią savaitę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą, skirtą pasiruošti artėjančiam Europos čempionatui. Šį ketvirtadienį rinktinės laukia antroji kova išvykoje prieš Turkijos ekipą. O prieš jų startą – Tado Sedekerskio komentaras apie būsimus varžovus, šių metų rinktinės veidą bei tai, kaip rinktinės žaidimą turėtų pakeisti Jonas Valančiūnas. Palaikykime Lietuvą kartu – tiesioginę kovą stebėkite nuo 20 val. per TV3.

Praėjusią savaitę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą, skirtą pasiruošti artėjančiam Europos čempionatui. Šį ketvirtadienį rinktinės laukia antroji kova išvykoje prieš Turkijos ekipą. O prieš jų startą – Tado Sedekerskio komentaras apie būsimus varžovus, šių metų rinktinės veidą bei tai, kaip rinktinės žaidimą turėtų pakeisti Jonas Valančiūnas. Palaikykime Lietuvą kartu – tiesioginę kovą stebėkite nuo 20 val. per TV3.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynes taip pat kviečiama stebėti ir internetu: Turkija - Lietuva. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės | TV3 Play

REKLAMA
REKLAMA

Kontrolinių rungtynių ciklą Lietuvos rinktinė praėjusį penktadienį pradėjo pergalingai, kai rezultatu 89:68 įveikė Estijos ekipą.

REKLAMA

Šiandien, ketvirtadienį, Lietuvos laukia antrosios kontrolinės rungtynės. Šįkart – Stambule, prieš turkus. Kaip teigia T. Sedekerskis, Turkija visuomet pasižymėjo stipriomis rinktinėmis, turi talentingų žaidėjų tiek priekinėje linijoje, tiek perimetre.

„Šios rungtynės mums bus tikrai įdomus ir rimtas iššūkis“, – prieš laukiančią vakaro kovą sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot Tado, kiekviena pergalė – net ir kontrolinių rungtynių metu – rinktinei yra be galo svarbi, kadangi būtent tai suteikia pasitikėjimo bei kuria komandinį charakterį.

„Norime išsiugdyti nugalėtojų mentalitetą. Šių metų rinktinė labai vieninga – visi motyvuoti, nori įrodyti savo vertę. Labai sunkiai dirbame nuo pat pirmos stovyklos dienos. Išsiskirsime agresyvia gynyba, greitu puolimu ir komandišku žaidimu“, – tikina krepšininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmųjų kontrolinių rungtynių metu lietuviams pavyko sutriuškinti priešininkus ir be J. Valančiūno pagalbos. Visgi, kaip sako T. Sedekerskis, jis aikštelėje rinktinei suteikia ir dar daugiau stabilumo. „Jis yra labai svarbi mūsų komandos dalis, kapitonas. Be to, jo buvimas aikštelėje kelia pasitikėjimą visai komandai“, – sako Tadas.

REKLAMA

Savo ruožtu vyriausiasis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis neseniai patį Tadą palygino su kita NBA žvaigžde, Domantu Saboniu.

„Domantas yra labai aukšto lygio žaidėjas. Gal yra ir panašumų – abu mėgstam kovoti dėl kamuolių, bėgti į greitą puolimą su kamuoliu, žaidžiam fiziškai, stengiamės dėl komandos“, – keletą panašių savybių įžvelgia T. Sedekerskis.

REKLAMA

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

Rugpjūčio 7 d. 20 val. – Turkija – Lietuva

Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas

Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva

Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija

Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija

Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys TV3, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų