Tadas Sedekerskis – apie antruosius varžovus turkus, Valančiūną ir palyginimą su Saboniu

Kontrolinių rungtynių ciklą Lietuvos rinktinė praėjusį penktadienį pradėjo pergalingai, kai rezultatu 89:68 įveikė Estijos ekipą.
Šiandien, ketvirtadienį, Lietuvos laukia antrosios kontrolinės rungtynės. Šįkart – Stambule, prieš turkus. Kaip teigia T. Sedekerskis, Turkija visuomet pasižymėjo stipriomis rinktinėmis, turi talentingų žaidėjų tiek priekinėje linijoje, tiek perimetre.
„Šios rungtynės mums bus tikrai įdomus ir rimtas iššūkis“, – prieš laukiančią vakaro kovą sako jis.
Anot Tado, kiekviena pergalė – net ir kontrolinių rungtynių metu – rinktinei yra be galo svarbi, kadangi būtent tai suteikia pasitikėjimo bei kuria komandinį charakterį.
„Norime išsiugdyti nugalėtojų mentalitetą. Šių metų rinktinė labai vieninga – visi motyvuoti, nori įrodyti savo vertę. Labai sunkiai dirbame nuo pat pirmos stovyklos dienos. Išsiskirsime agresyvia gynyba, greitu puolimu ir komandišku žaidimu“, – tikina krepšininkas.
Pirmųjų kontrolinių rungtynių metu lietuviams pavyko sutriuškinti priešininkus ir be J. Valančiūno pagalbos. Visgi, kaip sako T. Sedekerskis, jis aikštelėje rinktinei suteikia ir dar daugiau stabilumo. „Jis yra labai svarbi mūsų komandos dalis, kapitonas. Be to, jo buvimas aikštelėje kelia pasitikėjimą visai komandai“, – sako Tadas.
Savo ruožtu vyriausiasis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis neseniai patį Tadą palygino su kita NBA žvaigžde, Domantu Saboniu.
„Domantas yra labai aukšto lygio žaidėjas. Gal yra ir panašumų – abu mėgstam kovoti dėl kamuolių, bėgti į greitą puolimą su kamuoliu, žaidžiam fiziškai, stengiamės dėl komandos“, – keletą panašių savybių įžvelgia T. Sedekerskis.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
Rugpjūčio 7 d. 20 val. – Turkija – Lietuva
Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas
Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
