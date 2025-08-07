18-metės Mboko triumfas Monrealyje: dramatiškai įveikė Rybakiną ir finale susitiks su Osaka

Geriausią karjeros pasirodymą pratęsė 18-metė kanadietė Victoria Mboko (WTA-85). Ji pusfinalyje per 2 valandas 45 minutes 1:6, 7:5, 7:6 (7:4) išplėšė pergalę prieš Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-12). V. Mboko atsirevanšavo varžovei už vos prieš porą savaičių patirtą pralaimėjimą.
Pirmajame sete apylygė kova vyko tik 3 geimus. Vėliau E. Rybakina dominavo korte ir susikrovė triuškinantį pranašumą.
V. Mboko antrojo seto pradžioje neleido varžovei realizuoti „break pointo“, o tada spurtavo 3:0. E. Rybakina panaikino visą deficitą (3:3), bet V. Mboko netrukus vėl atitrūko (5:3). E. Rybakina dar kartą atsitiesė (5:5), tačiau dvyliktajame geime svao padavmų metu atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo.
Trečiajame sete V. Mboko iš pradžių pralaimėjo savo padavimų seriją, tada nerealizavo dviejų „break pointų“ ir buvo ant prarajos ribos (2:4, 3:5). E. Rybakina dešimtajame geime savo padavimų metu turėjo „match pointą“, bet tą progą iššvaistė, o V. Mboko dramatiškai išsigelbėjo (5:5).
Vienuoliktajame geime 18-metė pralaimėjo savo padavimų seriją (5:6), vėl nebeturėjo kur trauktis ir sugebėjo „sausai“ laimėti dvyliktąjį geimą paduodant E. Rybakinai (6:6). Pratęsime V. Mboko du kartus barstė pranašumą (3:1, 3:3, 4:3, 4:4), bet svarbiausiu metu pelnė 2 taškus paeiliui po varžovės padavimų ir įtvirtino pergalę.
V. Mboko laimėjo nepaisant to, kad padarė 11 dvigubų klaidų (E. Rybakina – 1) ir pelnė mažiau taškų už varžovę (113 prieš 119).
Finale kanadietė žais su japone Naomi Osaka (WTA-49) – buvusi pirmoji pasaulio raketė 6:2, 7:6 (9:7) įveikė danę Clarą Tauson (WTA-19). Danė pirmojo seto pradžioje nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau paleido varžovę į priekį. Antrajame sete C. Tauson du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, o pratęsime pirmavo 6:4, bet svarbiu metu padarė dvigubą klaidą, iššvaistė abu „set pointus“ ir vėliau iniciatyvos nesusigrąžino.
N. Osaka į tokio lygio turnyro finalą pateko pirmą kartą nuo 2022 m. balandžio ir po gimdymo.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Monrealyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!