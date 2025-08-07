Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

18-metės Mboko triumfas Monrealyje: dramatiškai įveikė Rybakiną ir finale susitiks su Osaka

2025-08-07 13:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 13:19

Monrealyje (Kanada) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Omnium Banque Nationale presente par Rogers“ moterų teniso turnyras.

Victoria Mboko | Scanpix nuotr.

Monrealyje (Kanada) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Omnium Banque Nationale presente par Rogers“ moterų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Geriausią karjeros pasirodymą pratęsė 18-metė kanadietė Victoria Mboko (WTA-85). Ji pusfinalyje per 2 valandas 45 minutes 1:6, 7:5, 7:6 (7:4) išplėšė pergalę prieš Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-12). V. Mboko atsirevanšavo varžovei už vos prieš porą savaičių patirtą pralaimėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete apylygė kova vyko tik 3 geimus. Vėliau E. Rybakina dominavo korte ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

V. Mboko antrojo seto pradžioje neleido varžovei realizuoti „break pointo“, o tada spurtavo 3:0. E. Rybakina panaikino visą deficitą (3:3), bet V. Mboko netrukus vėl atitrūko (5:3). E. Rybakina dar kartą atsitiesė (5:5), tačiau dvyliktajame geime svao padavmų metu atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo.

REKLAMA

Trečiajame sete V. Mboko iš pradžių pralaimėjo savo padavimų seriją, tada nerealizavo dviejų „break pointų“ ir buvo ant prarajos ribos (2:4, 3:5). E. Rybakina dešimtajame geime savo padavimų metu turėjo „match pointą“, bet tą progą iššvaistė, o V. Mboko dramatiškai išsigelbėjo (5:5).

Vienuoliktajame geime 18-metė pralaimėjo savo padavimų seriją (5:6), vėl nebeturėjo kur trauktis ir sugebėjo „sausai“ laimėti dvyliktąjį geimą paduodant E. Rybakinai (6:6). Pratęsime V. Mboko du kartus barstė pranašumą (3:1, 3:3, 4:3, 4:4), bet svarbiausiu metu pelnė 2 taškus paeiliui po varžovės padavimų ir įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

V. Mboko laimėjo nepaisant to, kad padarė 11 dvigubų klaidų (E. Rybakina – 1) ir pelnė mažiau taškų už varžovę (113 prieš 119).

Finale kanadietė žais su japone Naomi Osaka (WTA-49) – buvusi pirmoji pasaulio raketė 6:2, 7:6 (9:7) įveikė danę Clarą Tauson (WTA-19). Danė pirmojo seto pradžioje nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau paleido varžovę į priekį. Antrajame sete C. Tauson du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, o pratęsime pirmavo 6:4, bet svarbiu metu padarė dvigubą klaidą, iššvaistė abu „set pointus“ ir vėliau iniciatyvos nesusigrąžino.

N. Osaka į tokio lygio turnyro finalą pateko pirmą kartą nuo 2022 m. balandžio ir po gimdymo.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Monrealyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų