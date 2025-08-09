Osaka viešai atsiprašė varžovės: „Stengiausi sutrumpinti savo kalbą“

N. Osaka po šio mačo kalbėjo labai trumpai ir sakė, kad nenori užimti daug laiko. Japonė padėkojo savo komandai, organizatoriams, savanoriams ir kamuoliukus padavinėjusiems vaikams, bet net nepasveikino V. Mboko, kuri ne kartą sakė, kad N. Osaka yra viena jos mėgstamiausių žaidėjų.
Tik po kiek laiko N. Osaka prisiminė, kad pamiršo pasveikinti V. Mboko ir jos atsiprašė.
„Victoria žaidė puikiai, o aš visiškai pamiršau ją pasveikinti būdama korte... Ji žaidė nuostabiai, sveikinu ją ir atsiprašau, kad to nepadariau anksčiau. Victoria, esu tikra, kad tavęs laukia nuostabi karjera. Nenorėjau, kad kartotųsi 2018 m. atvejis ir Jenny-Jennifer situacija, todėl stengiausi sutrumpinti savo kalbą“, – teisinosi N. Osaka.
Japonė turėjo omenyje ankstesnį atvejį, kai Jennifer Brady pavadino „Jennifer“, o ne jai labiau priimtina vardo versija „Jenny“. Mboko vardas yra Victoria, bet ji bent jau socialiniuose tinkluose mėgsta būti vadinama „Vicky“.
Buvo tikimasi, kad abi žaidėjos šią savaitę atvyks į Sinsinatį (JAV) ir žais dar vieną WTA 1000 serijos turnyrą, bet tiek N. Osaka, tiek V. Mboko nusprendė, kad joms šiuo metu labiau reikia poilsio, nes tuoj laukia „US Open“ startas.
