TV3 Žinios. Vežėjai spaudžia Lietuvos valdžią; Slapti Žemaitaičio susitarimai; Venecijoje užfiksavo delfiną

Antausius socialdemokratams dalijantis Remigijus Žemaitaitis vakar į restoraną Šiauliuose pasikvietė Vengrijos užsienio reikalų ministrą su delegacija. Tą patį ministrą, kuris susitikinėja tiek su Baltarusijos režimu, tiek su Rusijos užsienio reikalų ministru. „Nemuno aušros“ lyderis sako, kad tai buvo privatus susitikimas, todėl ką sutarė ir kokį dokumentą pasirašė su vengrų valdžia – slepia.
Neįprastas svečias apsigyveno Venecijos širdyje – vietiniai gyventojai ir turistai su susižavėjimu filmuoja, kaip prie Šventojo Morkaus aikštės plaukioja delfinas. Vietos spauda jau sugalvojo vardą gyvūnui – dabar delfinas vadinamas Mimmo.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.