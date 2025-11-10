 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

Lukašenka grasina konfiskuoti Lietuvos vilkikus – pervežė į specialias aikšteles

2025-11-10 18:45
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-11-10 18:45

Aleksandras Lukašenka didina spaudimą Lietuvai ir svaidosi grasinimais. A. Lukašenkos nurodymu Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonėms priklausantys vilkikai pervežti į specialias aikšteles. Jose, anot A. Lukašenkos, vien už stovėjimą teks mokėti 120 eurų per parą.

3

Diktatorius grasina konfiskuoti Lietuvos įmonių sunkvežimius. Visais šiais veiksmais jis spaudžia Lietuvą atidaryti pasienio punktus, kurie buvo uždaryti dėl į mūsų šalį skrendančių kontrabandinių balionų.

Balionai skrenda ir toliau – savaitgalį vienas nusileido Alytaus mieste, tiesiai gyventojams į kiemus. Alytiškiai stebisi teisėsaugos darbu – esą ši nesugeba sulaikyti kontrabandistų, nors vietiniai tinklo dalyvius pažįsta.

A. Lukašenkai palanki Baltarusijos žiniasklaida viešina vaizdus iš pasienio su Lietuva – pakelės pilnos įstrigusių vilkikų. Sunkvežimiai stovi Medininkuose, prie uždarytų Lavoriškių bei Šalčininkų punktų. O vilkikai, įstrigę Baltarusijos viduje, pajudėjo pasienio link – į jiems skirtas stovėjimo aikšteles. Tai – A. Lukašenkos nurodymas.

Grasina automobilius konfiskuoti

„Automobiliai surinkti ir saugomi. Tie, kurie juos saugo, prašo, regis, 120 eurų per parą už saugojimą. Padauginkite 120 eurų iš tiek dienų, kiek jie lauks. Sumokėkite ir pasiimkite transporto priemones bei jų krovinius“, – kalba neteisėtas Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka.

A. Lukašenka spaudimą tik didina – grasina, kad vilkikai gali būti konfiskuoti.

„Jei tai nebus padaryta per artimiausias kelias dienas, mes priimsime sprendimą, kaip kalbėjo Užsienio reikalų ministerija – pagal mūsų įstatymus konfiskuosime tuos automobilius“, – tikina A. Lukašenka.

Vyriausybės duomenimis, Baltarusijoje įstrigo apie tūkstantį Lietuvos įmonėms priklausančių vilkikų su vairuotojais. Neaišku, kiek iš jų – Lietuvos piliečiai, nes įmonės šiam darbui dažnai samdo užsieniečius. Nors baltarusiai skelbia, kad vairuotojai gali laisvai grįžti į Lietuvą – jie nėra sulaikyti.

„Mes buvome įvedę karštąją liniją. Mano žiniomis, tokių skambučių ar registracijų arba iš viso nebuvo, arba buvo labai mažai. Dauguma vairuotojų – ne Lietuvos piliečiai, o Baltarusijos gyventojai“, – sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Lietuva 2 kartus siuntė prašymą baltarusiams laikinai atidaryti Šalčininkų punktą, kad per jį galėtų evakuotis įstrigę vairuotojai. Šį procesą mūsų Vyriausybė nuo penktadienio vadina evakuacija. Kadangi su Baltarusija vyriausybiniu lygiu Lietuva nesikalba, susirašinėjimas vyko per pasieniečius. Abu kartus Minskas prašymus atmetė – siūlo punktą atidaryti visam laikui, o ne laikinai.

A. Lukašenka siekia išsisukti nenubaustas. Lietuva pasienio punktus iki gruodžio mėnesio uždarė, nes iš A. Lukašenkos KGB kontroliuojamo pasienio nuolat kyla kontrabandiniai balionai, trikdantys net Vilniaus oro uosto darbą. Tačiau A. Lukašenka apsimeta, kad jo režimas su tuo nesusijęs, nors viskas vyksta būtent su jo žinia.

Kontrabandiniai balionai aptikti Alytuje

Kol mūsų Vyriausybė svarsto, kaip ištraukti įstrigusius vilkikus, balionai toliau skrenda į Lietuvą. Savaitgalį vienas jų su cigaretėmis nusileido Alytaus mieste, tiesiai į gyvenamojo namo kiemą.

„Anksti ryte atsikėliau, žiūriu – pas kaimynę kažkas balta. O tas baltumas... nesupratau, kas čia“, – pasakoja vietos gyventoja Oksana.

Dar nespėjus atvykti policijai, pirmieji žmonių kieme pasirodė kontrabandistai – pasiėmė cigaretes ir išvažiavo. Šiandien, matydami ant medžio šakų pakibusio baliono liekanas, vietiniai vis dar nesijaučia saugūs.

A. Lukašenka kontrabandos siuntimo į Lietuvą stabdyti nemato poreikio – tai pildo jo ir parankinių kišenes. Mūsų Vyriausybės spaudimo, regis, nebijo. Kol kas šioje kovoje Lietuva – viena: lenkai po savaitės ar dviejų atidarys naujus punktus su Baltarusija, o latviai solidarizuojasi tik žodžiais, bet ne veiksmais.

Vis dažniau svarstoma, ar amerikiečiai už mūsų nugarų nesusitars su A. Lukašenka dėl sankcijų jam panaikinimo. Lukašenka itin nori vėl siųsti geležinkelio sąstatus su trąšomis į Klaipėdos uostą. Dabar geležinkeliu tranzitu keliauja tik kitos, nesankcionuotos Baltarusijos prekės. Tačiau Ingos Ruginienės Vyriausybė, tikėtina, nuspręs uždrausti ir tai. Kada ši sankcija bus priimta – kol kas neaišku.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

