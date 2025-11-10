 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia žinia dėl balionų iš Baltarusijos: yra naujų bylų, įtariamų ir sulaikytų asmenų

2025-11-10 09:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 09:22

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad kovai su kontrabandiniais oro balionais spalio pabaigoje sutelktos Lietuvos policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) jungtinės tyrimų grupės darbo rezultatai jau matomi. Anot jo, yra renkami įrodymai, iškeltos naujos bylos ir sulaikyti asmenys, atsakingi už meteorologiniais balionais gabenamą kontrabandą iš Baltarusijos.

Lietuvis išklojo viską, kas vyksta pasienyje: balionai – tik aisbergo viršūnė (nuotr. gamintojo)

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad kovai su kontrabandiniais oro balionais spalio pabaigoje sutelktos Lietuvos policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) jungtinės tyrimų grupės darbo rezultatai jau matomi. Anot jo, yra renkami įrodymai, iškeltos naujos bylos ir sulaikyti asmenys, atsakingi už meteorologiniais balionais gabenamą kontrabandą iš Baltarusijos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Praeitą ketvirtadienį jau buvo savaitė, kai ta grupė buvo įsteigta. Sakysiu, kad yra papildomų bylų, papildomų naujų įtariamųjų, yra naujų sulaikytų asmenų“, – pirmadienį LRT radijui sakė ministras. 

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, teigiamus rezultatus rodo ir sumažėjęs rastų meteorologinių balionų iš Baltarusijos skaičius. 

REKLAMA

„Praeitą mėnesį mes per mėnesį turėjome rastų, sustabdytų apie 70 balionų. (...) Šiandien lapkričio 10 d. mes turime, berods, 7 ar 8. Tai jau (…) trečdalis mėnesio ir matome, kad tas visgi mūsų nuo praeito mėnesio pabaigos spaudimas jau duoda rezultatus“, – teigė V. Kondratovičius. 

Todėl vidaus reikalų ministras sako tikintis, jog valstybės institucijos sugebės ženkliai sumažinti kontrabandos atvejų skaičių. 

REKLAMA
REKLAMA

„Šitas darbas yra kruopštus, yra sudėtingas, visgi sistemos, kurias naudoja nusikaltėliai, yra kriptuotos, yra saugios ir t.t. Tačiau mes mokame tai daryti, aš tikiu mūsų pareigūnais, mūsų kriminalistais, tikrai ne viena sudėtinga byla tarptautiniu lygiu buvo ištirta“, – tikino jis. 

„Manyčiau, ženkliai sumažinti tikrai gebame ir turime tai padaryti. Ne tik, kad gebame, mes turime tai padaryti – čia yra mūsų, kaip valstybės, užduotis“, – pridūrė ministras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl meteorologinio baliono sukeltos rizikos orlaivių eismas Vilniaus oro uoste kiek daugiau kaip valandai buvo sustabdytas ir šeštadienį.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų