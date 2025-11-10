 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vladislavas Kondratovičius: spaudimas Baltarusijai veikia

2025-11-10 09:10 / šaltinis: BNS
2025-11-10 09:10

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad prieš Baltarusiją nukreiptos priemonės duoda rezultatų, šį mėnesį į Lietuvos oro erdvę pateko mažiau iš kaimyninės šalies siunčiamų kontrabandinių balionų.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad prieš Baltarusiją nukreiptos priemonės duoda rezultatų, šį mėnesį į Lietuvos oro erdvę pateko mažiau iš kaimyninės šalies siunčiamų kontrabandinių balionų.

„Praeitą mėnesį mes per mėnesį turėjom rastų, sustabdytų apie 70 balionų, (...) šiandien mes turim lapkričio dešimtą, mes turim berods septynis ar aštuonis. Tai jau trečdalis mėnesio, tai matom visgi mūsų nuo praeito mėnesio pabaigos, nuo spalio tas spaudimas jau duoda rezultatus“, – LRT radijui pirmadienį sakė ministras.

Anot V. Kondratovičiaus, tikėtina, kad dalis pinigų ir GPS sekimo įrangos, susijusios su kontrabandinių balionų operacijomis, galėjo keliauti per sieną.

„Reikia prisipažinti, kad dalis, tarkim, gal ir pinigų kažkokių, ir galbūt įrankių, tracker'ių ar GPS siųstuvų į visgi keliaudavo per tą sieną ir duodavo galimybę siųsti būtent tokiu būdu į Lietuvą kontrabandą“, – teigė ministras.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir daugiau nei 20 tūkst. keleivių.

Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.

Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.

Tuo metu A. Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.

Oro uostas paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų grėsmės uždarytas šeštadienį vakare, veikla buvo sustabdyta kiek daugiau nei valandą. 

Siekiant užkardyti kontrabandinių balionų grėsmes buvo įsteigta jungtinė tyrimo grupė, kurią sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos policijos ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai.

Anot vidaus reikalų ministro, grupė yra motyvuota dirbti, tačiau kol kas per anksti vertinti jos veiklos rezultatus.

„Kalbėti apie jungtinės grupės rezultatus kol kas yra per anksti, bet tas įsitraukimas, kurį aš mačiau ir matau, tai tikrai esu patenkintas, tikrai nereikia raginti pareigūnus daryti, jie patys ateina su iniciatyva ir tai dar“, – teigė V. Kondratovičius.

„Yra papildomų bylų, papildomų naujų įtariamųjų, yra naujų sulaikytųjų“, – pridūrė jis.

